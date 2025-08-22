Στην πράσινη γραμμή ο Καγκελάριος της Αυστρίας- Ευχήθηκε να τερματιστεί η διαίρεση της Κύπρου

Την ευχή σύντομα να επιλυθεί το πρόβλημα της διαίρεσης της Κύπρου εξέφρασε ο Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας και στη συνέχεια περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Καγκελάριος της Αυστρίας, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη, μετέβησαν την Παρασκευή στο Δημαρχείο Λευκωσίας όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος της πόλης Χαράλαμπος Προύντζος.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Αργότερα σε δήλωση του στα ΜΜΕ, ο κ. Στόκερ είπε ότι όσα είδε του θύμισαν το τότε διαιρεμένο Βερολίνο και εξέφρασε την ευχή αυτός ο διαχωρισμός, η πράσινη γραμμή, να τερματιστεί στο μέλλον.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Στόκερ περπάτησε στην εντός των τειχών Λευκωσία, στην Πράσινη Γραμμή, ενώ είχε τη δυνατότητα να δει πανοραμική θέα ολόκληρης της πρωτεύουσας, από τον τελευταίο όροφο του Δημαρχείου.

Σε μήνυμά του στο «Βιβλίο Επισκεπτών», ο Καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Δήμαρχο και την πόλη της Λευκωσίας για τη θερμή φιλοξενία. Παράλληλα, ευχαρίστησε για τη δυνατότητα που του δόθηκε να δει από κοντά την πραγματικότητα της Πράσινης Γραμμής, στην τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Ο κ. Στόκερ τόνισε επίσης ότι προσβλέπει σε ακόμη πιο παραγωγική συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο πόλεων, Βιέννης και Λευκωσίας, και κατ’ επέκταση μεταξύ της Αυστρίας και της Κύπρου.

Από πλευράς του Δήμου παρευρέθηκαν εκτός από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Λευκωσίας, Χρύσανθος Φάκας, η Δημοτική Σύμβουλος Μικαέλα Κυθρεώτη Μχλάπα και ο Δημοτικός Ταμίας Νικόλας Ευσταθίου

KYΠΕ