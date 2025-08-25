Αναστασίου: Ο Αποστόλου μπορούσε να είναι υποψήφιος – Ο Διομήδους αποχώρησε από την ΕΔΕΚ (ηχητικό)

kateliadi@politis.com.cy

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, ανακοίνωσε χθες ότι βρίσκεται εκτός κόμματος, από ενέργειες της ηγεσίας και όχι επειδή ο ίδιος αποχώρησε. «Mετά από τέσσερα χρόνια κοινοβουλευτικής συνεργασίας με την ΕΔΕΚ, μού κοινοποιήθηκε η απόφαση του κόμματος ότι δεν μου επιτρέπεται να διεκδικήσω οποιαδήποτε θέση στην ηγεσία γιατί, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή, είμαι συνεργαζόμενος προερχόμενος από τη Συμμαχία Πολιτών και εκλέγηκα βουλευτής στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές του 2021» υποστηρίζει ο κ. Αποστόλου. Η επίσημη ΕΔΕΚ απάντησε στον βουλευτή ότι τα όσα αναφέρει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και βρίθουν ανακριβειών.



Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ξεκαθάρισε ότι ο Ανδρέας Αποστόλου είχε δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος και ότι ουδέποτε του απαγορεύτηκε θεσμικά κάτι τέτοιο. Είπε ακόμα ότι η επιτροπή στην οποία απευθύνθηκε ο βουλευτής, δεν ήταν αρμόδια να αποφασίσει για υποψηφιότητες. Του απηύθυνε μάλιστα πρόσκληση (έκκληση) να παρευρεθεί στην αυριανή έκτακτη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ, για να συζητήσουν το θέμα. Εάν ανακαλέσει αυτά που δήλωσε, υπάρχει έδαφος για συνεννόηση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι, το τελευταίο διάστημα, προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τον κ. Αποστόλου, χωρίς όμως ανταπόκριση.



Αποχώρησε ο Διομήδους;



Ερωτηθείς σχετικά, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ επιβεβαίωσε ότι έλαβε επιστολή παραίτησης από τον Διομήδη Διομήδους, ανθυποψήφιό του για τη θέση του προέδρου του κόμματος στις εκλογές της 1ης Ιουνίου 2025. Ο κ. Αναστασίου θεωρεί ότι ο κ. Διομήδους αποχώρησε από το κόμμα, ενώ ο κ. Διομήδους επιμένει ότι στην επιστολή του ξεκαθαρίζει ότι αποχωρεί από την προεδρία της επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας και τα σώματα της ΕΔΕΚ, αλλά παραμένει ενεργό μέλος τού κόμματος.



