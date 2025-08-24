Δεν θέλουν τον Αποστόλου στην ΕΔΕΚ; Όλο το παρασκήνιο

kateliadi@politis.com.cy

***Τρία τα σενάρια για Αποστόλου αυτή τη στιγμή:

(α) Παραμένει στην ΕΔΕΚ, σιωπά και επανδιεκδικεί βουλευτική έδρα

(β) Αποχωρεί από ΕΔΕΚ και μετακινείται σε άλλο κόμμα (ΔΗΚΟ)

(γ) Υπουργοποιείται εντός των ημερών

***Απογοητευμένος από τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκαν ηγετικά στελέχη της ΕΔΕΚ, ο Ανδρέας Αποστόλου. Σκέφτεται τα επόμενά του βήματα

***Ο Α. Αποστόλου έχει προτάσεις από διάφορα κόμματα να ενταχθεί στα ψηφοδέλτιά τους στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές - ρεαλιστικά μόνον την πρόταση του ΔΗΚΟ θα μπορούσε να σκεφτεί

***Πηγή από ΕΔΕΚ δήλωσε στον «Π» ότι «το κόμμα δεν θα ήθελε να υπουργοποιηθούν πρωτοκλασάτα στελέχη του, γιατί προτεραιότητα έχει η μάχη των βουλευτικών»



Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024, ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, ήρθε πρώτος από τους υποψήφιους του κόμματός του, λαμβάνοντας σχεδόν διπλάσιες ψήφους από τον δεύτερο υποψήφιο, Ηλία Μυριάνθους - επίσης βουλευτής (Αποστόλου 8.438, Μυριάνθους 4.647). Ο σημερινός πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, ήρθε τρίτος και… καταϊδρωμένος με 3.321 ψήφους. Σήμερα, δεκαπέντε μήνες μετά, ο Ανδρέας Αποστόλου αισθάνεται περίπου ανεπιθύμητος στο κόμμα, αφού ουδείς επιδεικνύει ενδιαφέρον να τον κρατήσει στην ΕΔΕΚ - εννέα μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές!

Από τη Συμμαχία στην ΕΔΕΚ

Ο Ανδρέας Αποστόλου προέρχεται από τη Συμμαχία Πολιτών του Γιώργου Λιλλήκα, και η εκλογή του ως βουλευτής Λάρνακας ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο κομμάτων στις εκλογές του Μαΐου του 2021 (μέλη της Συμμαχίας συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ). Αμέσως μετά, τον Ιούνιο του 2021, ανακοινώθηκε επίσημα ότι «Με μόνον τρεις αρνητικές ψήφους, η Ανώτατη Πολιτική Σύγκλητος της Συμμαχίας Πολιτών αποφάσισε την ενοποίηση με την ΕΔΕΚ, με κυρίαρχο στόχο την ένωση αντιδιζωνικών δυνάμεων για αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν στο Κυπριακό». Μέρος της συμφωνίας ήταν μία μερίδα των στελεχών της Συμμαχίας να ενταχθούν στα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ. Εξ ου και ο Ανδρέας Αποστόλου έγινε μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ το 2021 και αντιπρόεδρος του κόμματος το 2022.

Θα διεκδικούσε

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Μαρίνου Σιζόπουλου από την προεδρία της ΕΔΕΚ, τον περασμένο Απρίλιο (24/4/2025, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος) προκάλεσε επιπλέον εσωστρέφεια στο κόμμα, λόγω της κούρσας για τη διαδοχή. Ο Ανδρέας Αποστόλου παραιτήθηκε μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία της ΕΔΕΚ μετά την κίνηση Σιζόπουλου, έχοντας κατά νου να διεκδικήσει και να προσπαθήσει να επανεκλεγεί.

Πώς βρέθηκε εκτός

Στις διεργασίες που ακολούθησαν για την εκλογή της νέας ηγεσίας της ΕΔΕΚ, που θα οδηγήσει το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2025 και για το υπόλοιπο της θητείας (μετά τις βουλευτικές θα ξαναγίνουν εκλογές για την ηγεσία), ο Αποστόλου ενδιαφέρθηκε για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος - παρόλο που κάποιοι, μεταξύ των οποίων και άνθρωποι από το περιβάλλον Σιζόπουλου τον παρότρυναν να ενδιαφερθεί για την προεδρία. Σε σχέση με την πρόθεση του βουλευτή της ΕΔΕΚ να ενδιαφερθεί για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου, ο Αποστόλου λάμβανε από παντού μηνύματα στελεχών της ΕΔΕΚ ότι θα έχει τη στήριξή τους. Όταν, όμως, αποσύρθηκαν από την κούρσα της διαδοχής Σιζόπουλου οι Μορφάκης και Χαννίδης, άρχισε να κυκλοφορεί σε ΕΔΕΚίτικους κύκλους ότι δεν δικαιούται να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία του κόμματος γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα χρόνια που πρέπει να είναι μέλος της ΕΔΕΚ. Ο Αποστόλου μίλησε με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν ο υπεύθυνος για να λαμβάνει τις υποψηφιότητες, ο οποίος ζήτησε γραπτώς την ερώτηση, όπως και έγινε. Βασικά ο βουλευτής ενημέρωσε για την πρόθεσή του να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία της ΕΔΕΚ και ζήτησε ενημέρωση εάν ισχύουν οι διαδόσεις ότι δεν μπορεί να το κάνει. Στην επίσημη απαντητική επιστολή (με το λογότυπο του κόμματος κ.λπ.), αναφέρεται ότι επειδή έγινε μέλος της ΕΔΕΚ τον Οκτώβριο του 2021 και δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία, δεν του επιτρέπεται να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία του κόμματος (εάν οι εκλογές για τη νέα ηγεσία, μετά τις βουλευτικές εκλογές, διεξαχθούν πριν τον Οκτώβριο του 2026, ο Αποστόλου θα δικαιούται να είναι υποψήφιος;). Κάπως έτσι βρέθηκε εκτός της ηγεσίας της ΕΔΕΚ ο Αποστόλου και έμειναν οι «καθαρόαιμοι» ΕΔΕΚίτες.

Δυο μέτρα, δυο σταθμά;

Σημειώνεται ότι στο καταστατικό της ΕΔΕΚ αναφέρεται ότι «Κάθε μέλος που έχει συνεχή και ενεργή παρουσία τα τελευταία 5 χρόνια στην κομματική δράση μπορεί να διεκδικήσει εκλογή για τις θέσεις προέδρου, αναπληρωτή προέδρου ή αντιπροέδρου του κόμματος». Και το παράδοξο είναι ότι του Αποστόλου, που ήταν αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ πριν συμπληρώσει πενταετία (μέχρι τον περασμένο Απρίλιο), δεν του επιτράπηκε να επαναδιεκδικήσει θέση στην ηγεσία. Ο Μάριος Χαννίδης, όμως, ο οποίος διεκδίκησε τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της ΕΔΕΚ τον περασμένο Ιούνιο (5/6/2025), επέστρεψε στο κόμμα τον Οκτώβριο του 2020, όπως ανακοινώθηκε επισήμως από την ΕΔΕΚ στις 26 Οκτωβρίου 2020, μετά από συνάντηση που είχε με τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Ούτε αυτός έχει συμπληρώσει πενταετία…

Δεν του ξεκαθαρίζουν

Μετά την εκλογή της νέας ηγεσίας της ΕΔΕΚ την 1η Ιουνίου του 2025 και τις δηλώσεις του νέου προέδρου, Νίκου Αναστασίου, περί ενότητας, ανασυγκρότησης, και συστράτευσης παλαιών και νέων στελεχών του κόμματος για μία δυνατή παρουσία στη νέα Βουλή, ο Αποστόλου ανέμενε κάποια κίνηση/πρόσκληση σε σχέση με την επόμενη μέρα. Πριν από δύο μήνες, ο Νίκος Αναστασίου επικοινώνησε με τον Αποστόλου τηλεφωνικά, μία και μοναδική φορά, για να συναντηθούν. Ο Αποστόλου ζήτησε από τον νέο πρόεδρο της ΕΔΕΚ να του ξεκαθαρίσει, εκ των προτέρων, τη θέση του αναφορικά με το ποιο είναι το καθεστώς του στην ΕΔΕΚ, εάν τον θέλουν στο κόμμα και με ποια συνθήκη, κατά πόσον τον θεωρούν ή όχι ξένο σώμα. Ο κ. Αναστασίου δεν επανήλθε ποτέ, δεν έχει απαντήσει στον Αποστόλου μέχρι στιγμής, και η συνάντηση δεν έγινε - ο βουλευτής δεν ήθελε να γίνει απλώς μία κοινωνική συνάντηση, είχε ζητήσει να διασαφηνιστούν πρώτα τα πολιτικά ζητήματα που έθετε πριν από το τετ-α-τετ των δύο.

Απογοητευμένος

Σήμερα, ο Ανδρέας Αποστόλου, απογοητευμένος από τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκαν ηγετικά στελέχη της ΕΔΕΚ, σκέφτεται τα επόμενά του βήματα - «απογοητευμένος» διότι ήταν πάντοτε παρών σε ό,τι του ζήτησε το κόμμα, είπε «ναι» ακόμα και για τις ευρωεκλογές και δούλεψε σκληρά με προσωπικό και οικονομικό κόστος, και τώρα περίπου του δείχνουν με τον τρόπο τους ότι δεν τον θέλουν γιατί δεν είναι… γνήσιος ΕΔΕΚίτης(;). Έχει προτάσεις από διάφορα κόμματα να ενταχθεί στα ψηφοδέλτιά τους στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές (ρεαλιστικά μόνο την πρόταση του ΔΗΚΟ θα μπορούσε να σκεφτεί), ενώ κάποιοι τον θέλουν/βλέπουν στο νέο κυβερνητικό σχήμα (γίνεται λόγος για το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας). Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μετακίνησης στο ΔΗΚΟ, ΔΗΚΟϊκό στέλεχος ανέφερε στον «Π», υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ότι η πρόταση θα έχει σοβαρό αντικείμενο συζήτησης εάν και εφόσον ο νυν βουλευτής του κόμματος στη Λάρνακα, Χρίστος Ορφανίδης, αποφασίσει να μην επαναδιεκδικήσει την έδρα ή να μην την επαναδιεκδικήσει με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Θα υπουργοποιηθεί;

Πηγές από κόμματα της συγκυβέρνησης επιβεβαιώνουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αρχίσει επαφές αναφορικά με τον ανασχηματισμό, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Πηγή από την ηγεσία της ΕΔΕΚ, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι ο Ανδρέας Αποστόλου δεν έχει δείξει οποιαδήποτε σημάδια δυσαρέσκειας σε σχέση με το κόμμα και υπογράμμισε ότι από το Προεδρικό δεν έχουν ζητηθεί ονόματα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. «Ωστόσο, στην παρούσα φάση, η ΕΔΕΚ δεν θα ήθελε να υπουργοποιηθούν πρωτοκλασάτα στελέχη του, γιατί προτεραιότητα έχει η μάχη των βουλευτικών. Περιμένουμε σχετική ενημέρωση από τον Πρόεδρο και αναμένουμε ότι οι όποιες αποφάσεις του περί ανασχηματισμού, θα γίνουν σε συνεργασία με το κόμμα» πρόσθεσε η ίδια πηγή. Σημειώνεται ότι ο «Π» προσπάθησε να επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο τής ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, χωρίς αυτό να καταστεί δυνατόν μέχρι την ολοκλήρωση αυτού του ρεπορτάζ.