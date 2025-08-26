Η περιβόητη επιστολή προς τον Αποστόλου: «Αποχώρησε από την ΕΔΕΚ, δεν τον διώξαμε»

Έντονη ενόχληση προκάλεσε στα ηγετικά στελέχη της ΕΔΕΚ ο τρόπος αποχώρησης του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου από το κόμμα, ο οποίος, σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την Κυριακή, υποστήριξε ότι τέθηκε εκτός παράταξης με απόφαση του κόμματος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι η ΕΔΕΚ δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση στην ηγεσία της παράταξης στις εσωκομματικές εκλογές του Ιούνη και επικαλέστηκε επιστολή του κόμματος που τον ενημέρωνε ότι ο λόγος αφορά το γεγονός ότι είναι συνεργαζόμενος προερχόμενος από τη Συμμαχία Πολιτών και πως εξελέγη βουλευτής στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Μάλιστα ο κ. Αποστόλου σημείωσε ότι ουσιαστικά η απόφαση αυτή τον έθετε εκτός ΕΔΕΚ, λέγοντας πως «η απόφαση της ΕΔΕΚ για τερματισμό της συνεργασίας μας δεν λήφθηκε από εμένα. Για την ακρίβεια, λήφθηκε χωρίς καν να συζητηθεί μαζί μου. Συνεπώς, δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός κόμματος».

Πηγή εντός του κόμματος δήλωσε στον «Π» ότι η ΕΔΕΚ δεν αποφάσισε να θέσει εκτός κόμματος τον βουλευτή Λάρνακας. Τουναντίον, όπως είπε, η ΕΔΕΚ θεωρούσε ότι ο Ανδρέας Αποστόλου θα ήταν υποψήφιος βουλευτής του κόμματος στην επαρχία. Υποστήριξε δε ότι η επιστολή που επικαλείται ο κ. Αποστόλου δεν ενημερώνει τον βουλευτή ότι τίθεται εκτός κόμματος αλλά απαντά στο ερώτημα του ίδιου εάν δικαιούται να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία.

Η επιστολή

Ο «Π» εξασφάλισε την επιστολή που απέστειλε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Λευτέρης Ανδρέου, προς τον βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου. Πρόκειται για επιστολή-απάντηση στο ερώτημα του βουλευτή προς την επιτροπή διαπιστευτηρίων για το κατά πόσο μπορεί να καταθέσει υποψηφιότητα για μια από τις θέσεις της ηγεσίας της ΕΔΕΚ.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ως μέλος της επιτροπής διαπιστευτηρίων, ενημέρωνε τον κ. Αποστόλου ότι η επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα και εξουσία να αποφασίσει, παρά μόνο να ελέγξει κατά πόσο ο βουλευτής είναι εγγεγραμμένο μέλος στο μητρώο του κόμματος. Επίσης τον ενημέρωσε ότι η επιτροπή διαπίστωσε ότι το όνομά του είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο μελών και, άρα, δικαιούται να απολαμβάνει τα δικαιώματα μέλους του κόμματος.

Ακολούθως, ο κ. Ανδρέου ξεκαθάρισε ότι απαντά στο βασικό ερώτημα του βουλευτή με την ιδιότητά του ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, κάνοντας μια αναφορά στο ιστορικό της συνεργασίας του κ. Αποστόλου με την ΕΔΕΚ. Υπενθύμισε ότι η συνεργασία ξεκίνησε στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2021, όπου ο κ. Αποστόλου συμπορεύτηκε με την ΕΔΕΚ ως μέλος της Συμμαχίας Πολιτών. Τόνισε δε ότι συμφωνία της συνεργασίας προέβλεπε ότι «η Συμμαχία Πολιτών, μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2021, θα ενσωματωνόταν στην ΕΔΕΚ». Υπέδειξε πως «η ενσωμάτωση της Συμμαχίας Πολιτών στην ΕΔΕΚ επικυρώθηκε με απόφαση του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου στις 24 Οκτωβρίου 2021, όπου μάλιστα η Συμμαχία Πολιτών υπέδειξε και αριθμό μελών της για διάφορες θέσεις στην ηγεσία της ΕΔΕΚ και είχατε καταλάβει τη θέση του γ΄αντιπροέδρου».

Συνεχίζοντας, ο κ. Ανδρέου σημείωσε ότι η ημερομηνία εγγραφής του κ. Αποστόλου στο μητρώο μελών της ΕΔΕΚ θεωρείται η 24η Οκτωβρίου 2021. Τόνισε μάλιστα ότι οι πρόνοιες του άρθρου 37 του καταστατικού του κόμματος προβλέπουν ότι ένα μέλος δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τις θέσεις της ηγεσίας εάν τα τελευταία 5 χρόνια είναι μέλος του κόμματος και έχει συνεχή και ενεργή παρουσία στην κομματική δράση. Επεσήμανε δε ότι στην περίπτωση του κ. Αποστόλου, ο οποίος είχε εγγραφεί ως μέλος στις 24/10/2021, η περίοδος των πέντε ετών συμπληρώνεται στις 24/10/2026 και άρα ο βουλευτής δεν πληροί τα απαιτούμενα ώστε να θέσει υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές της 1ης Ιουνίου 2025.

Παρασκήνιο

Πάντως εντείνονται οι πληροφορίες που θέλουν τον κ. Αποστόλου να κατέρχεται στις βουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λάρνακας. Μάλιστα πηγή εντός του ΔΗΚΟ δήλωσε χθες στον «Π» ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε συνάντηση μεταξύ του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρίστο Σενέκη και τον πρόεδρο της επαρχιακής επιτροπής ΔΗΚΟ Λάρνακας, Κωνσταντίνο Σκεπαρνίδη, σε καφετέρια της πόλης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πιο πάνω συνάντηση έλαβε χώρα πριν την ανάρτηση του Ανδρέα Αποστόλου στο facebook.

Στο μεταξύ, σήμερα στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ, στην οποία έχει κληθεί να παρευρεθεί και ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου.