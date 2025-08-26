Πόλεμο λάσπης σε βάρος του καταγγέλλει ο Ανδρέας Αποστόλου: «Μπορούν να με πολεμούν όπως νομίζουν»

Πόλεμο λάσπης καταγγέλλει ότι δέχεται τις τελευταίες ώρες ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου, ο οποίος την Κυριακή ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ΕΔΕΚ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του βουλευτή στο facebook, ανώνυμος λογαριασμός που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ώρες εκτοξεύει κατηγορίες σε βάρος του και συγκεκριμένα τον κατηγορεί για ξέπλυμα χρήματος μέσω του φιλανθρωπικού Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου.

Η ανάρτηση του βουλευτή:

Πίστευα πως υπάρχει κάποιο όριο, μια ηθική "γραμμή", που να αφήνει εκτός λασπολογίας ή μικροπολιτικής τις οικογένειές μας ή τη μνήμη αγαπημένων μας προσώπων.

Μέχρι που διάβασα αυτό... Γραμμένο, Φυσικά, από ένα εμφανώς ανώνυμο λογαριασμό, που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ώρες...

Απαντώ λοιπόν, από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου, πως:

1. Το ομώνυμο ίδρυμα εις μνήμην της αγαπημένης μας μητέρας, Χριστίνας Αποστόλου, στηρίζει κάθε χρόνο εκατοντάδες παιδιά και τις οικογένειες τους, χάρη στην αγάπη και στη στήριξη χιλιάδων εθελοντών, χωρίς προβολή ή διαφήμιση.

2. Είναι ένα Ίδρυμα, το οποίο δεν λαμβάνει κρατική χορηγία και στο οποίο όλοι και όλες προσφέρουν εθελοντικά, καθώς δεν διαθέτει έμμισθο προσωπικό.

3. Είναι ένα ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια, τηρώντας πλήρως τις νομοθεσίες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Πολιτεία και υπόκειται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από το αρμόδιο Υπουργείο.

4. Όποιος ενδιαφέρεται να επιβεβαιώσει τα πιο πάνω, ή να ελέγξει, ή να ρωτήσει οτιδήποτε, είμαστε πάντα στη διάθεσή του: 99795052

Μπορούν να με πολεμούν όπως νομίζουν... Με υπομονή, πίστη και τη δύναμη που αντλώ από την αγάπη του κόσμου, υπομένω τα ψέματα και τη λάσπη μερικών, ελάχιστων...

Όμως, εύχομαι να αφήσουν έξω απ' τα πυρά τους ένα φιλανθρωπικό οργανισμό, που τιμά τη μνήμη της μητέρας μου...

Το μήνυμα που κυκλοφορεί κατά του βουλευτή: