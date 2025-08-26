Δεν παρέστη στο Πολιτικό Γραφείο ο Αποστόλου – Σε εξέλιξη η συνεδρία

Δεν έχει παραστεί τελικά στη έκτακτη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου, ο οποίος ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναγκάζεται να αποχωρήσει από το κόμμα διότι δεν του επέτρεψαν να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία κατά τις εσωκομματικές εκλογές του Ιούνη.

Με ανάρτηση στο facebook την περασμένη Κυριακή, ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με την ΕΔΕΚ, επικαλούμενος παλαιότερη επιστολή του κόμματος όπου τον ενημέρωνε ότι δεν δικαιούται να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία. Η αιφνιδιαστική κίνηση του βουλευτή προκάλεσε έκπληξη στην ηγεσία του κόμματος, η οποία αντέδρασε με μια σκληρή ανακοίνωση κατά του βουλευτή, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση των γεγονότων και ανακρίβειες. Μάλιστα ζήτησε από τον κ. Αποστόλου να υποβάλει την παραίτηση του από βουλευτής και η έδρα να επιστραφεί στους εδεκίτες.

Η ηγεσία της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε επίσης ότι συγκαλεί εκτάκτως το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ για να συζητήσει το θέμα, αναφέροντας ότι θα κληθεί και ο κ. Αποστόλου να παραστεί στη συνεδρίαση.

Η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου ξεκίνησε η ώρα 6 το απόγευμα και βρίσκεται σε εξέλιξη.