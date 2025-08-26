«Η κυβέρνηση προβαίνει καθημερινά σε ενέργειες» λέει ο Πρόεδρος για τη «κράτηση» 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Τι είπε για κάθοδο Ολγκίν

Στις επιστολές της μόνιμης αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον ΟΗΕ με τις οποίες επικαλείται τις πάγιες τουρκικές θέσεις «απάντησε ο ΓΓ του ΟΗΕ αλλά και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης στην πρόσφατη διευρυμένη διάσκεψη που έγινε στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς σχετικά προσερχόμενος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι τα πράγματα στο Κυπριακό είναι δύσκολα – πάντα ήταν δύσκολα – αλλά με δικές μας ενέργειες έχει δημιουργηθεί μια κινητικότητα, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, οι οποίες μας επιτρέπουν αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο – και στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε.

«Χαίρομαι που η κ. Ολγκίν αποφάσισε να έρθει στην Κύπρο. Είχαμε επικοινωνία και της είχα ζητήσει ότι είναι σημαντικό να έρθει στην Κύπρο πριν τη Νέα Υόρκη για να προετοιμαστεί το έδαφος», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε εκείνα τα δεδομένα για να έχουμε εξελίξεις» και πρόσθεσε ότι δεν ανέμενε «οτιδήποτε από τον κ. Τατάρ ειδικότερα τώρα που είμαστε στο μέσο της προεκλογικής περιόδου στις κατεχόμενες περιοχές».

Κληθείς να πει αν απαγορεύτηκαν οι διελεύσεις των Τουρκοκυπρίων προς τις ελεύθερες περιοχές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν έχει αλλάξει τίποτα».

Σε σχέση με την παράνομη κράτηση των πέντε Ε/κ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κυβέρνηση προβαίνει «καθημερινά σε σχετικές ενέργειες προς διάφορες κατευθύνσεις χωρίς να δίνουμε δημοσιότητα γιατί στην προκειμένη περίπτωση η δημοσιότητα δεν βοηθά στο να πετύχουμε τον στόχο μας».

«Ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός. Να επιστρέψουν οι συμπατριώτες μας στις ελεύθερες περιοχές. Πρόκειται για μια παράνομη, πειρατική ενέργεια από το κατοχικό καθεστώς και η ευθύνη η δική μας είναι να συνεχίσουμε καθημερινά – και στο δικό μου επίπεδο και στο επίπεδο του Υπουργού Εξωτερικών – έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας μακριά από την φώτα της δημοσιότητας», πρόσθεσε.