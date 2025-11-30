Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν και τα πραγματικά συμφέροντα των Τ/Κ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Η Τουρκία διά της πολιτικής που ασκεί στην Ανατολική Μεσόγειο στηρίζει ή αντιστρατεύεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και, αν ναι, με ποιον τρόπο;

Πόσο δίκαιο έχει ο Τουφάν Έρχιουρμαν όταν διαμαρτύρεται για την πρόσφατη συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για οριοθέτηση της ΑΟΖ των δύο χωρών, υποστηρίζοντας «ότι η ελληνοκυπριακή ηγεσία δεν μπορεί να συνεχίσει να υπογράφει συμφωνίες εκ μέρους ολόκληρου του νησιού χωρίς τη βούληση των Τουρκοκυπρίων»; Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν υπέγραφε τη συμφωνία οριοθέτησης της αποκλειστικής ζώνης της Κύπρου με τον Λίβανο, δεν είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του τον βασικό στόχο του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι κάθε τέτοια συμφωνία είναι μια μικρή νίκη και ότι ενδυναμώνει την κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας που με κάθε μέσο και τρόπο μετά το 1974 αμφισβητείται από την Τουρκία! Κάπως έτσι αντικρίστηκε ακόμα και η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ενώ αυτό που είχε συμφωνηθεί ήταν κάτι άλλο: Ότι δηλαδή η ένταξ...

