Παραιτήθηκε σύσσωμη η Τοπική Επιτροπή ΕΔΕΚ Ιδαλίου μετά την αποχώρηση του Ανδρέα Αποστόλου

Παραιτήθηκε σύσσωμη η Τοπική Επιτροπή ΕΔΕΚ Ιδαλίου λόγω των εξελίξεων που προκάλεσε η αιφνιδιαστική απόφαση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου να αποχωρήσει από το κόμμα, ο οποίος επικαλέστηκε παλαιότερη επιστολή του γενικού γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής όπου τον ενημέρωνε ότι δεν δικαιούται να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία στις εσωκομματικές εκλογές του Ιούνη.

Σε ανακοίνωση η Τοπική Επιτροπή ΕΔΕΚ Ιδαλίου αναφέρει ότι «ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους της, ότι μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση στη συνεδρία της 27ης Αυγούστου 2025, το Συμβούλιο της Τοπικής Επιτροπής ΕΔΕΚ Ιδαλίου υπέβαλε συλλογικά την παραίτησή του».

«Η απόφαση αυτή», συνεχίζει, «ελήφθη με πλήρη συμμετοχή όλων των μελών, (Οδυσσέας Οδυσσέως, Μιχάλης Καλλής, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Μαρία Χατζηβασίλη, Ελένη Μωυσέως, Λοΐζος Λοΐζου), αφού κάθε παρευρισκόμενος εξέφρασε την άποψή του, υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων και της δυσκολίας να συνεχιστεί η λειτουργία της Τοπικής Επιτροπής ΕΔΕΚ Ιδαλίου υπό τις παρούσες συνθήκες».

Ακολούθως, η Τοπική Επιτροπή ΕΔΕΚ Ιδαλίου, ευχαρίστησε όλα τα μέλη και εξέφρασε την ελπίδα ότι η απόφαση θα αποτελέσει αφορμή για ουσιαστικό προβληματισμό.

Επιστολή προς το κόμμα: