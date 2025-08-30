Σηκώνουν μανίκια στην Πινδάρου - Σε δύο φάσεις η προεκλογική εκστρατεία

Τ}ο εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 ετοιμάζεται να δώσει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία θα κατέβει στη βάση του κόμματος για να ενεργοποιήσει τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης σε κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου, στέλνοντας το μήνυμα ότι η πολιτική είναι υπόθεση όλων των πολιτών. Η προεκλογική εκστρατεία θα διαρκέσει εννέα μήνες και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με εξορμήσεις της ηγεσίας και των βουλευτών, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις τοπικού και επαρχιακού επιπέδου, δημιουργώντας έτσι μια εξωστρεφή και πολιτική δυναμική για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην κάλπη.

Ο κύβος ερρίφθη

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ εργάστηκε όλο τον Αύγουστο για την τελική προετοιμασία του πλάνου δράσης της παράταξης για τις βουλευτικές εκλογές και επισκέφθηκε τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες για να οριστικοποιήσει το προεκλογικό πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου. Το πλάνο δράσης έθεσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενώπιον των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου την περασμένη Τετάρτη και λήφθηκαν οι τελικές αποφάσεις.

Το Εκτελεστικό Γραφείο αποφάσισε επίσης τον προγραμματισμό εξορμήσεων των βουλευτών σε όλες τις επαρχίες, ως συμπληρωματική δράση των επαφών που θα πραγματοποιήσει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Πλάνο

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το πλάνο δράσης του ΔΗΣΥ προβλέπει μια προεκλογική εκστρατεία μακράς διάρκειας. Χωρίζεται σε δύο φάσεις και περιλαμβάνει πολιτικές δραστηριότητες σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το πλάνο δράσης προβλέπει ότι η προεκλογική εκστρατεία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο. Η πρώτη φάση αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Και η δεύτερη φάση τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.

Πρώτη φάση

Η πρώτη φάση της προεκλογικής εκστρατείας του ΔΗΣΥ θα αρχίσει στις 2 Σεπτεμβρίου με μια προεκλογική συγκέντρωση στο Τσέρι. Την επόμενη ημέρα, 3 Σεπτεμβρίου, η κ. Αννίτα Δημητρίου θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές της ορεινής Λεμεσού, με στόχο να στείλει το μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης των κατοίκων. Μάλιστα θα προεδρεύσει σύσκεψης για αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής των μέτρων στήριξης, ενώ θα ακολουθήσει συγκέντρωση μελών του ΔΗΣΥ που διαμένουν στις πληγείσες περιοχές.

Πηγή εντός του κόμματος δήλωσε στον «Π» ότι η πρώτη χρονική περίοδος αφορά την κινητοποίηση της κομματικής βάσης και την ενεργοποίηση των στελεχών, των μελών και υποστηριχτών της παράταξης. Πρόσθεσε δε ότι το διάστημα αυτό θεωρείται καθοριστικό για τη δημιουργία θετικού κλίματος.

«Σε αυτό το πλαίσιο», συμπλήρωσε, «θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο και συγκεντρώσεις σε ενορίες των πόλεων, εθνικόφρονα σωματεία αλλά και εκδηλώσεις τοπικού και επαρχιακού επιπέδου». Ακολούθως, σημείωσε, «θα προγραμματιστεί μια μεγάλη πανεπαρχιακή συγκέντρωση στην οποία θα παρουσιαστούν οι υποψήφιοι βουλευτές του ΔΗΣΥ της οικείας επαρχίας».

Δεύτερη φάση

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ο ΔΗΣΥ θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση του δεύτερου σταδίου της προεκλογικής εκστρατείας. Συγκεκριμένα, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο θα πραγματοποιούνται κεντρικές εκδηλώσεις στις οποίες θα παρουσιαστούν οι πολιτικές θέσεις και το προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος. Ο στόχος της δεύτερης φάσης αφορά την ανάδειξη του πολιτικού μηνύματος του ΔΗΣΥ με πιο δυναμικό τρόπο.