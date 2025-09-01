Τ/κ Τύπος: 217.056 οι «ψηφοφόροι» στα κατεχόμενα

Η αύξηση του αριθμού των«ψηφοφόρων» στα κατεχόμενα, λόγω και της παραχώρησης της «υπηκοότητας» του ψευδοκράτους, οι δηλώσεις του «προέδρου» της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής» στα κατεχόμενα, Μπερτάν Οζέρνταγ, ότι οι «ψηφοφόροι» είναι 217.056 ενώ θα ανοίξουν ακόμα 39 κάλπες κατά τις παράνομες "εκλογές" του Οκτωβρίου, οι δηλώσεις του ηγέτη του ΡΤΚ Τουφάν Ερχιουρμάν σε «προεκλογική» συνάντηση και οι δηλώσεις πρώην «προέδρου» της τουρκοκυπριακής «αρχής ηλεκτρισμού» σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέχρι την ηλεκτρική διασύνδεση κατεχόμενων- Τουρκίας είναι μερικά από τα θέματα που προβάλλουν στα σημερινά τους πρωτοσέλιδα οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες.

Η εφημερίδα «Αβρούπα» (Ευρώπη), με τίτλο «Παραδίδουμε τη βούλησή μας» γράφει ότι ο «πρόεδρος» της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής» στα κατεχόμενα Μπερτάν Οζέρνταγ σε δηλώσεις του είπε ότι οι «ψηφοφόροι» στα κατεχόμενα, ενόψει των παράνομων εκλογών, ανέρχονται σε 217.056 με την εφημερίδα να αναφέρει ότι, σε ένα μήνα η «κυβέρνηση» παραχώρησε 1445 «υπηκοότητες», αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί μέχρι τις «εκλογές», ενώ αυξήθηκαν και οι κάλπες κατά 39. Αλλού προβάλλει δηλώσεις του ο Κουντρέτ Οζερσάι, και σημειώνει πως ο Πρόεδρος και «βουλευτής» του Kόμματος του Λαού κάλεσε τους «υποψηφίους» στις παράνομες "εκλογές" να μην δίνουν υποσχέσεις στους Τ/κ, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η εφημερίδα δεν προβάλλει άλλο θέμα στο σημερινό της πρωτοσέλιδο.

Η εφημερίδα «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού), με τίτλο «Θα κυβερνήσουμε μαζί με τον λαό» προβάλλει ομιλία του «υποψηφίου» και ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε ότι, αν «εκλεγεί» θα ξεκινήσει μια διαδικασία στο Κυπριακό με στόχο να υπάρξουν αποτελέσματα και δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση και ότι η πόρτα του «προεδρικού» θα είναι ανοικτή για όλους. Αναφορά γίνεται και στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που μετέβησαν στα κατεχόμενα με «τουριστική βίζα» αλλά στόχος τους ήταν η εγκληματική ενέργεια κατά επιχειρηματία, όπως αναφέρεται. Γράφει ακόμα ότι οι «ψηφοφόροι» στις «προεδρικές εκλογές» που θα γίνουν στις 19 Οκτωβρίου ανέρχονταν σε 217.056 μέχρι το τέλος Ιουλίου 2025.

Η εφημερίδα «Κίπρις» (Κύπρος), με τίτλο «Η ΑΚΣΑ ας αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρισμού, η ΚΙΠ-ΤΕΚ ας ενισχύσει τις υποδομές της» προβάλλει δηλώσεις του πρώην «προέδρου» του «διοικητικού συμβουλίου» της «αρχής ηλεκτρισμού» Τουράν Μπιγιουκγιλμάζ για τις ελλείψεις στην ηλεκτρική ενέργεια στα κατεχόμενα και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέχρι την ηλεκτρική σύνδεση κατεχόμενων- Τουρκίας. Αναφορά γίνεται και στη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, στο περιθώριο της 25ης Συνόδου των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, που διεξάγεται στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας, κατά την οποία, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων συζητήθηκε και η ενδυνάμωση της συνεργασίας ψευδοκράτους-Πακιστάν. Γράφει αλλού ότι σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε κατεχόμενη Λευκωσία και Μόρφου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 28 άτομα, που βρίσκονταν στα κατεχόμενα παράνομα.

Η εφημερίδα «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη), με τίτλο «Ο λαός θα εκφράσει τον δικό του λόγο, και αυτός ο λόγος θα γίνει δικός μας λόγος» γράφει ότι σε «προεκλογική» συνάντηση ο ηγέτης του ΡΤΚ και «υποψήφιος», Τουφάν Ερχιουρμάν, αναφέρθηκε στη σημασία να ξεκινήσει η διαδικασία με στόχο τη λύση του Κυπριακού. Προβάλλει ακόμα δηλώσεις στην εφημερίδα κοινωνιολόγου σχετικά με την παρούσα «διακυβέρνηση» και τα λάθη της. Γράφει ακόμα ότι σε σύγκριση με τις «εκλογές» το 2023 οι «ψηφοφόροι» αυξήθηκαν κατά 6.935 άτομα.

