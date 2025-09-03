Τ/κ Τύπος: «Έρχιουρμαν: Μετά τις 19 Οκτωβρίου είμαι ΄΄Πρόεδρος΄΄»

Η αντιπαράθεση ενόψει των «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα κυριαρχεί στον σημερινό τουρκοκυπριακό Τύπο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δήλωση του Τουφάν Έρχιουρμαν ότι θα είναι ο νέος ηγέτης της κοινότητας, κίνηση που προκάλεσε την απάντηση του Ερσίν Τατάρ, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι εκφράζει τη «μη λύση». Αλλα θέματα είναι η ανησυχητική αύξηση της εγκληματικότητας, με αφορμή τη σύλληψη πληρωμένων εκτελεστών και οι παρεμβάσεις της τουρκικής κυβέρνησης, ζητήματα διαφθοράς, με καταγγελίες για κομματικές «προσλήψεις» και ο τομέας της ενέργειας.

«Μετά τις 19 Οκτωβρίου είμαι Πρόεδρος» είναι ο τίτλος του κύριου θέματος της «Αβρούπα» (Ευρώπη), η οποία αναφέρεται στη νέα δημόσια τοποθέτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν, 46 ημέρες πριν από τις «προεδρικές εκλογές», πως θα είναι ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σε μια δεύτερη είδηση γίνεται αναφορά στη δίκη πέντε Ελληνοκυπρίων που κατηγορούνται για «παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης». Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «διαλύει το CHP», με αναφορά στον διορισμό επιτρόπου στην Επαρχιακή Διοίκηση Κωνσταντινούπολης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Η «Χαλκίν Σεσί» (Η Φωνή του Λαού) κάτω από τον τίτλο «Οι εκτελεστές ανησυχούν την κοινωνία» αναφέρεται στο κύριο της θέμα στη σύλληψη δύο πληρωμένων εκτελεστών που έφτασαν από την Τουρκία με σκοπό να δολοφονήσουν έναν ιδιοκτήτη έκθεσης αυτοκινήτων στα κατεχόμενα. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην απόφαση δικαστηρίου να διορίσει επίτροπο στην Επαρχιακή Διοίκηση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώνοντας το συνέδριο και καθαιρώντας 198 εκλεγμένους συνέδρους. Αλλού αναφέρεται στη δήλωση του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος, μετά την απαγόρευση της απεργίας στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Τεκνετζίκ, χαρακτήρισε την απεργία «ανεύθυνη και επικίνδυνη».

Η «Κίπρις» (Κύπρος) στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ο υποψήφιος της μη λύσης είναι ο Ερχιουρμάν» αναφέρεται στην απάντηση του Ερσίν Τατάρ στον Τουφάν Έρχιουρμαν, κατηγορώντας τον ότι με την επιμονή του σε μια ομοσπονδιακή λύση ταυτίζεται με την «ελληνοκυπριακή νοοτροπία» και καθίσταται ο ίδιος υπεύθυνος για το αδιέξοδο στο Κυπριακό. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στη δήλωση του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ ότι δεν έδωσε άδεια για την επ’ αόριστον απεργία της συντεχνίας των υπαλλήλων της «αρχής ηλεκτρισμού» (EL-SEN) διότι η «κυβέρνηση» δεν θα ανεχθεί καμία πρωτοβουλία που ταλαιπωρεί τον «λαό» και απειλεί τη «δημόσια τάξη». Αλλού γράφει ότι η «αρχή ηλεκτρισμού» (KIB-TEK) διαψεύδει τους ισχυρισμούς για δηλητηρίαση τεσσάρων υπαλλήλων της από διαρροή αεριίου.

Η «Γενί Ντουζέν» (Νέα Τάξη) υπό τον τίτλο «Το εμπόδιο είστε εσείς!» γράφει στο κύριο της θέμα για την περίπτωση του Αλμπαρσλάν Μπουγιούκγιλμαζ, ενός νέου με 90% απώλεια όρασης, ο οποίος, παρά την υψηλή του μόρφωση, έχασε κάθε ελπίδα για εύρεση εργασίας εξαιτίας των κομματικών προσλήψεων της «κυβέρνησης». Αλλού δημοσιεύει δηλώσεις του συνδικαλιστή Γκιουβέν Μπενγκίχαν που αναφέρει ότι σ σε 8 μήνες πραγματοποιήθηκαν 171 κομματικές «προσλήψεις». Σε άλλο θέμα γράφει ότι τέσσερις εργαζόμενοι νοσηλεύονται με πιθανή δηλητηρίαση από διαρροή χλωρίου, γεγονός που εγείρει το αίτημα για έρευνα σχετικά με τη χρήση «πειρατικών καυσίμων» από την «αρχή ηλεκτρισμού» και τις διαδικασίες αναθέσεων χωρίς διαγωνισμό.

