Τέσσερις οι ύποπτοι για τη δολοφονία Δημοσθένους - Έρευνες σε κελιά των Κεντρικών Φυλακών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Σύμφωνα με όσα πληροφορείται ο Πολίτης πρόκειται για δύο Ελληνοκύπριους από τη Λευκωσία και ένα Ελλαδίτη (ομογενής) που ζει στη Λεμεσό

Στους 4 έχει αυξηθεί η λίστα των υπόπτων πλέον για το φόνο του Σταύρου Δημοσθένους.

Σύμφωνα με όσα πληροφορείται ο Πολίτης πρόκειται για δύο Ελληνοκύπριους από τη Λευκωσία και ένα Ελλαδίτη (ομογενής) που ζει στη Λεμεσό. Και για τα τρία πρόσωπα έγιναν έρευνες και στις οικίες τους όπου παραλήφθηκαν κάποια τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις, μεταξύ αυτών και κινητά τηλέφωνα τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Ακόμα πραγματοποίηθηκαν χθες βράδυ και έρευνες σε δύο συγκεκριμένα κελιά στις Κεντρικές Φυλακές, σε πρόσωπα που σύμφωνα με την Αστυνομία υπάρχουν πληροφορίες ότι φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία. Για την ώρα παραμένει άγνωστο αν εντοπίστηκε οτιδήποτε μεμπτό στις Κεντρικές.

Οι τρεις νέοι συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο συνδέονται με τη μοτοσικλέτα ενώ για τον 3ο υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα που αναμένεται να αποκαλυφθούν ενώπιον του Δικαστηρίου.

