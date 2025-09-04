Κλείδωσε η υποψηφιότητα Κουνούνη για αριστίνδην με τον ΔΗΣΥ (βίντεο)

Την υποψηφιότητα του πρώην καλαθοσφαιριστή Μιχάλη Κουνούνη για αριστίνδην στην εκλογική περιφέρεια της Λεμεσού κλείδωσε ο ΔΗΣΥ.
Οι πληροφορίες του "Π" αναφέρουν ότι ο κ. Κουνούνης επισκέφτηκε σήμερα τα γραφεία του ΔΗΣΥ για συνάντηση με την πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου όπου την ενημέρωσε ότι αποδέχεται την πρόταση για αριστίνδην υποψήφιος στη Λεμεσό.
Σημειώνεται ότι τον κ. Κουνούνη προσέγγισε και το ΑΚΕΛ για να είναι υποψήφιος του κόμματος στη Λεμεσό.
Χθες η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Ταξίαρχου εν αποστρατεία Πάρι Μάρκου, ο οποίος θα είναι αριστίνδην υποψήφιος στην επαρχία Αμμοχώστου.
@annitademetrioucy Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω την υποψηφιότητα του Μιχάλη Κουνούνη ως αριστίνδην υποψηφίου στο ψηφοδέλτιό μας για τη Λεμεσό. Ο Μιχάλης Κουνούνης, έχει προσφέρει ουσιαστικά τόσο ως καταξιωμένος καλαθοσφαιριστής αρχικά, όσο και ως προπονητής στο γυναικείο μπάσκετ, στη συνέχεια. Συμβάλλοντας, παράλληλα ενεργά, στα κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα και στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων. Η υποψηφιότητά του ενισχύει ουσιαστικά την ομάδα μας και μας γεμίζει αισιοδοξία. Γνωρίζει άλλωστε από πρωταθλητισμό. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον κοινό μας αγώνα για μια πιο δίκαιη και σύγχρονη Κύπρο. @Δημοκρατικός Συναγερμός ♬ original sound - Annita Demetriou