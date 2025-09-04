Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χριστοδουλίδης στη «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία: Μήνυμα για σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου και του Βρετανού Πρωθυπουργού που συγκάλεσαν τη συνάντηση.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος αρχηγοί ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, με βασικό στόχο τον συντονισμό των ενεργειών που καταβάλλονται από τα μέλη της Συμμαχίας για επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος  αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ότι η Κύπρος αποτελεί ενεργό μέλος αυτής της διεθνούς πρωτοβουλίας, η οποία στοχεύει σε μια «δίκαιη ειρήνη» που να σέβεται τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να διασφαλίζει τα συμφέροντα ασφάλειας τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης συνολικά.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε επίσης ότι η Κύπρος, η οποία «βιώνει εδώ και 51 χρόνια την κατοχή μεγάλου μέρους των εδαφών της μετά την παράνομη τουρκική εισβολή», παραμένει σταθερά υπέρ του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών.

