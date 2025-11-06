Ενοχλημένοι η «προεδρία» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Απαράδεκτη» η προσέγγιση για to Κυπριακό, σύμφωνα με τ/κ ισχυρισμούς

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, όπως αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση προόδου για την Τουρκία, που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025 είναι «απαράδεκτη», σύμφωνα με τον ισχυρισμό της «προεδρίας», που υποστηρίζει, επίσης, ότι η έκθεση αγνοεί τα «ίσα δικαιώματα και συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη «προεδρία» το βράδυ της Τετάρτης, αναφέρεται ότι η στάση της έκθεσης δεν συνάδει με την αναμενόμενη νέα περίοδο εντατικοποίησης των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην έκθεση χρησιμοποιείται επικριτική γλώσσα ακόμη και για την αρχή της αναζήτησης συναίνεσης όλων των εμπλεκόμενων μερών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, μια αρχή που θεωρείται θεμελιώδης. Οι παραλείψεις αυτές υποστηρίζεται ότι οφείλονται στη μακροχρόνια αποφυγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξάγει διάλογο με την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι η ΕΕ, η οποία δεν έχει εκπληρώσει τις αποφάσεις της για την άρση της «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων, όπως η εφαρμογή του Κανονισμού για το Απευθείας Εμπόριο, επικρίνει την ιδιότητα του παρατηρητή που έλαβε το ψευδοκράτος στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Αναφέρεται ως «αξιοσημείωτο» το ότι η έκθεση, ενώ αναφέρεται συχνά στον ΟΗΕ, αγνοεί την ισχυρή έκκληση του τότε Γενικού Γραμματέα το 2004 για άρση της «απομόνωσης».

Τέλος, υποστηρίζεται ότι είναι «απαράδεκτο» το ότι η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία με «ουσιώδη σφάλματα» για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου (Βαρώσια) και υιοθετεί μια προσέγγιση που αγνοεί τα «ίσα δικαιώματα και συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού» στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας και τους φυσικούς πόρους γύρω από το νησί.

Η ανακοίνωση καταλήγει αναγνωρίζοντας ως σημαντική την έμφαση της έκθεσης στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και επαναλαμβάνει την εκτίμηση ότι μια παρόμοια βελτίωση θα μπορούσε να επιτευχθεί και στην Κύπρο, εάν η διεθνής κοινότητα υιοθετούσε μια «πιο δίκαιη, αντικειμενική και εποικοδομητική στάση».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση το «υπουργείο εξωτερικών», υποστηρίζει ότι η έκθεση είναι μια ακόμη απόδειξη της «μεροληπτικής, προκατειλημμένης και δύο μέτρων και δύο σταθμών» προσέγγισης της ΕΕ στο Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη «μονομερή» αποδοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους το 2004, έχασε την αντικειμενικότητά της, διατάραξε τις ισορροπίες στο νησί και μετατράπηκε σε εμπόδιο για την εξεύρεση δίκαιης λύσης, ισχυρίζεται το «υπέξ».

Επαναλαμβάνεται περαιτέρω η θέση περί λύσης των δυο κρατών και προβάλλεται ο ισχυρισμός η ΕΕ δεν μπορεί να υιοθετήσει μια δίκαιη στάση, καθώς χρησιμοποιεί το Κυπριακό ως «μέσο πολιτικής πίεσης» κατά της Τουρκίας.