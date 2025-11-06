Φόβοι για νέες συγκρούσεις μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας

Φόβοι εκφράζονται σε διεθνές επίπεδο για αναζωογόνηση των συγκρούσεων μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας.

Η Αιθιοπία κατηγορεί την Ερυθραία ότι «ετοιμάζεται να διεξάγει πόλεμο», η Ερυθραία απαντά ότι οι τοποθετήσεις τροφοδοτούν «επικίνδυνες συγκρούσεις» και οι πολιτικές αναλυτές φοβούνται ότι ένας ακόμη πόλεμος είναι προ των πυλών στο Κέρας της Αφρικής.

Για μήνες, ο Πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, Άμπι Άχμεντ, απαιτεί πρόσβαση στη θάλασσα για την ηπειρωτική χώρα του, επιμένοντας ότι αυτό θα γίνει με ειρηνικά μέσα.

Η Αιθιοπία, η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής με περίπου 130 εκατομμύρια κατοίκους, έχασε την ακτογραμμή της όταν η Ερυθραία αποσχίστηκε το 1993.

Σε δήλωσή του στο κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου, ο Άμπι δήλωσε ότι ήταν «ένα εκατομμύριο τοις εκατό σίγουρος ότι η Αιθιοπία δεν θα παραμείνει ηπειρωτική, είτε αρέσει σε κάποιον είτε όχι».

Κάλεσε για «διαμεσολάβηση», ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, για την εξεύρεση «ειρηνικής λύσης».

Η Κυβέρνηση της Ερυθραίας στην Ασμάρα πιστεύει ότι η Αιθιοπία έχει βλέψεις για το λιμάνι Άσαμπ και, μέσω του Υπουργού Πληροφοριών, επέκρινε τον Άμπι ως «υποκινητή επικίνδυνων συγκρούσεων».

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Αιθιοπία κατηγόρησε τη γείτονά της, σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ότι «προετοιμάζεται ενεργά για πόλεμο».

Κατηγόρησε την Ερυθραία ότι συνεργάζεται με την περιφερειακή κυβέρνηση στην αιθιοπική περιοχή Τιγκρέι, όπου οι αντάρτες ενεπλάκησαν σε βάναυσο πόλεμο εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το 2020-2022, για να «αποσταθεροποιήσει και να κατακερματίσει» τη χώρα.

Η Ερυθραία κατήγγειλε αυτό ως «απατηλή φάρσα».

Ωστόσο, έχει δεσμούς με το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο Τιγκρέι, που διοικεί αυτήν την περιοχή «και άλλες αντικυβερνητικές δυνάμεις στην Αιθιοπία και τη διασπορά», δήλωσε ο Αμπέλ Αμπάτε Ντεμίσιε, ερευνητής στο think tank Chatham House.

Η Αιθιοπία και η Ερυθραία συγκρούστηκαν σε συνοριακό πόλεμο από το 1998 έως το 2000, κατά τον οποίο σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Παρά την αρχική προσέγγιση μεταξύ του Άμπι και του Προέδρου της Ερυθραίας Ισαΐας Αφουέρκι, οι σχέσεις παράμειναν τεταμένες.

Δορυφορικές εικόνες στις αρχές του έτους έδειξαν στρατεύματα της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας να συγκεντρώνονται στα σύνορα.

Αυτό αποδείχθηκε προσωρινό και καμία πληροφορία από τότε δεν έχει δώσει ένδειξη για μια επικείμενη σύγκρουση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο δυτική πηγή.

Παρ' όλα αυτά, «οι εντάσεις αυξάνονται στην περιοχή», δήλωσε ο Άλεξ Βάινς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.

Οι σχέσεις του Καΐρου με την Αντίς Αμπέμπα είναι τεταμένες, ιδιαίτερα λόγω της κατασκευής ενός γιγαντιαίου φράγματος στον Νείλο από την Αιθιοπία.

Η Ερυθραία, μια χώρα με λίγο πάνω από τρία εκατομμύρια κατοίκους, έχει προσεγγίσει την Αίγυπτο τους τελευταίους μήνες.

ΚΥΠΕ