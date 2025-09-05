Στρατηγική η διμερής συνεργασία για Αν. Μεσόγειο είπαν Αννίτα Δημητρίου και ΥΠΕΞ Αιγύπτου

Τις άριστες σχέσεις Κύπρου και Αιγύπτου και τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας τους για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο τόνισαν η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Μπάτρα Αμπντελάτι, κατά τη σημερινή συνάντησή τους στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κα. Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε την Παρασκευή τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται, κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου, στη βάση κοινών αξιών και αμοιβαίας αλληλεγγύης και η κοινή προσήλωση των δύο χωρών στο διεθνές δίκαιο και στα Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Έγινε δε ιδιαίτερη μνεία στη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Αιγύπτου και Κύπρου, με στόχο την επίτευξη συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση και η ετοιμότητα των δύο χωρών για περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και σε διάφορα επίπεδα, περιλαμβανομένου του κοινοβουλευτικού, μέσω ενισχυμένων ανταλλαγών.

Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε εκτίμηση για τη συνεπή στάση αρχών και τη σταθερή στήριξη της Αιγύπτου, όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και την ορθή επίλυσή του, στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και επαναβεβαίωσε την προσήλωση της πλευράς μας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, προς επίτευξη λύσης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Η κα. Δημητρίου χαρακτήρισε καίριας σημασίας τον ηγετικό ρόλο της Αιγύπτου στον Αραβικό κόσμο και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, όσον αφορά στις προσπάθειες επίλυσης σημαντικών ζητημάτων στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα του Μεσανατολικού, διαβεβαιώνοντας ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες αυτές της Αιγύπτου. Τόνισε δε την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών προς αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

Από πλευράς του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου επαναβεβαίωσε τη σταθερή θέση αρχών της χώρας του όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και στις προσπάθειες για επίλυσή του, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Αμπντελάτι ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί πολύτιμο στρατηγικό σύμμαχο για την Αίγυπτο και ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την Κύπρο στη βάση αρχών. Υπογράμμισε δε ότι υπάρχει ευρύτατο περιθώριο για ενισχυμένη συνεργασία σε σημαντικούς τομείς.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου υπέγραψε το Βιβλίο Επισκεπτών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ