Επίσκεψη Κόμπου στην Αλβανία για επαφές με αξιωματούχους

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μεταβαίνει σήμερα στα Τίρανα της Αλβανίας, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας, κατόπιν πρόσκλησης του Αλβανού ομόλογού του, Igli Hasani.

Θα συζητήσει με Αλβανούς αξιωματούχους για τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Αλβανίας, το Κυπριακό, την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και περιφερειακά ζητήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα Τίρανα, ο κ. Κόμπος θα έχει συνάντηση με τον κ. Hasani, ενώ θα γίνει δεκτός από την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Elisa Spiropali, τον Πρωθυπουργό, Edi Rama και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Bajram Begaj. Θα έχει επίσης συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Ιωάννη.

Όπως αναφέρεται, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Αλβανίας, το Κυπριακό, η πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και περιφερειακά ζητήματα, περιλαμβανομένων των εξελίξεων στα Δυτικά Βαλκάνια, και στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Κόμπος θα είναι επίσης κύριος ομιλητής στην ετήσια Σύνοδο Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών της Αλβανίας.

ΚΥΠΕ