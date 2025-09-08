Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Η Κύπρος στον δρόμο για τη ζώνη Σένγκεν αλλά με σοβαρές επιφυλάξεις - Ώς πότε θα στηνόμαστε στις ουρές;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Η εξαγγελία του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ένταξή μας στον χώρο το 2026 προκαλεί αμφιβολίες. Μεγάλο αγκάθι η Πράσινη Γραμμή

Όσοι ταξίδεψαν από μια ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει η ζώνη Σένγκεν: κανένας διαβατηριακός έλεγχος, καμία καθυστέρηση, καμία ταλαιπωρία, διότι οι ταξιδιώτες θεωρούνται ότι ταξιδεύουν εντός ενός ενιαίου χώρου.   Αυτό, όμως, δεν ισχύει για την Κύπρο. Παρά το ότι είναι κράτοςμέλος της ΕΕ από το 2004, παραμένει εκτός Σένγκεν. Μαζί με την Ιρλανδία αποτελούν τις δύο μοναδικές εξαιρέσεις. Η Ιρλανδία το επέλεξε συνειδητά. Δεν επιθυμεί την ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν διότι θέλει να αποφύγει τη δημιουργία ενός «σκληρού» συνόρου με πολλαπλούς και αυστηρούς ελέγχους με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επέλεξε να διατηρήσει καθεστώς εξαίρεσης και εφαρμόζει τη δική της πολιτική θεωρήσεων. Η Κύπρος, αντίθετα, επιθυμεί διακαώς την ένταξη στη ζώνη Σένγκεν αλλά προς το παρόν δεν της επιτρέπεται. Όσοι ταξιδεύουν απ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΕΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣΚΟΜΙΣΙΟΝΣΕΝΓΚΕΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited