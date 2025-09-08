Η Κύπρος στον δρόμο για τη ζώνη Σένγκεν αλλά με σοβαρές επιφυλάξεις - Ώς πότε θα στηνόμαστε στις ουρές;

Όσοι ταξίδεψαν από μια ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει η ζώνη Σένγκεν: κανένας διαβατηριακός έλεγχος, καμία καθυστέρηση, καμία ταλαιπωρία, διότι οι ταξιδιώτες θεωρούνται ότι ταξιδεύουν εντός ενός ενιαίου χώρου. Αυτό, όμως, δεν ισχύει για την Κύπρο. Παρά το ότι είναι κράτοςμέλος της ΕΕ από το 2004, παραμένει εκτός Σένγκεν. Μαζί με την Ιρλανδία αποτελούν τις δύο μοναδικές εξαιρέσεις. Η Ιρλανδία το επέλεξε συνειδητά. Δεν επιθυμεί την ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν διότι θέλει να αποφύγει τη δημιουργία ενός «σκληρού» συνόρου με πολλαπλούς και αυστηρούς ελέγχους με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επέλεξε να διατηρήσει καθεστώς εξαίρεσης και εφαρμόζει τη δική της πολιτική θεωρήσεων. Η Κύπρος, αντίθετα, επιθυμεί διακαώς την ένταξη στη ζώνη Σένγκεν αλλά προς το παρόν δεν της επιτρέπεται. Όσοι ταξιδεύουν απ...

