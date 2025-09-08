ΔΗΣΥ: Αριστίνδην υποψήφιος ο πρώην Υπαρχηγός Αστυνομίας Δημήτρης Δημητρίου

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία της Παράταξης τον πρώην Υπαρχηγό της Αστυνομίας κ. Δημήτρη Δημητρίου στον οποίο πρότεινε να είναι Αριστίνδην υποψήφιος στην Επαρχία Λευκωσίας.

Στη δήλωσή της η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι η πρόταση προς τον κ. Δημήτριου έρχεται ως αποτέλεσμα βαθιάς εκτίμησης στην πορεία και στην αξιόλογη προσφορά του εφόσον υπηρέτησε για δεκαετίες με ευσυνειδησία, με πίστη σε αξίες, συνέπεια και σοβαρότητα.

«Ο κ. Δημητρίου φέρνει μαζί του πολύτιμη γνώση και εμπειρία», τόνισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, «εμπειρία που μπορεί να μετατραπεί σε λύσεις για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας: την έννομη και δημόσια τάξη, το μεταναστευτικό, την οδική ασφάλεια και το κυκλοφοριακό, την καθημερινότητα του πολίτη».

Από την πλευρά του ο κ. Δημητρίου αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την τιμητική πρόταση σημείωσε ότι την αποδέχθηκε με πλήρη συναίσθηση και με την πεποίθηση ότι μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στον τόπο.

«Μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες υπηρεσίας στην Αστυνομία, με γνώσεις και εμπειρίες, είμαι έτοιμος να μεταφέρω αυτή τη γνώση στην πολιτική δράση, με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Δημητρίου.

Δημήτρης Δημητρίου (Βιογραφικό Σημείωμα)

Προφίλ

07/84 – 09/24 Αστυνομία Κύπρου

· 02/22 – 09/24 – Διετέλεσε Υπαρχηγός της Αστυνομίας

· 08/19 – 02/22 – Διετέλεσε Βοηθός Αρχηγός Επιχειρήσεων

08/17 – 08/19 – Διετέλεσε Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης

2021 Μεταπτυχιακό στην Αμυντική Πολιτική και Εθνική Στρατηγική

Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) της Ελλάδος. (αποφοίτησε με ΑΡΙΣΤΑ)

2013 Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

2001 Certificate in the Investigation and Reconstruction of Road Traffic

Accidents from Northwestern University των Η.Π.Α (Υποτροφία)

2000 Master of Arts with a specialization in strategic Planning,

Middlesex University

1996 Postgraduate Diploma in Business Administration, Mediterranean

Institute of Administration

1992 Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

1980 LCCI Accounting Higher

Διοικητικά καθήκοντα και εμπειρία

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς υπηρεσίας του στην Αστυνομία Κύπρου υπηρέτησε σε διάφορους νευραλγικούς τομείς όπως, Υπαρχηγός Αστυνομίας, Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης, Βοηθός Αρχηγός Επιχειρήσεων, Διευθυντής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας, Διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου και Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας, υπηρετώντας σε όλες τις βαθμίδες. Μέσα από την πολύχρονη υπηρεσία του του έχει αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με οργανωτικά θέματα, θέματα που άπτονται με τη διερεύνηση και εξιχνίαση πολύ σοβαρών και περίπλοκων, διοικητικών, πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης υπηρεσίας του έχει διοργανώσει εκατοντάδες σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια τα οποία αφορούσαν θέματα όπως την οδική ασφάλεια, τη διαχείριση κρίσεων και την διαπραγμάτευση ομηριών. Επιπρόσθετα, έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες που αφορούν κυρίως θέματα οδικής ασφάλειας και Αστυνόμευσης.

Συμμετοχή σε οργανωμένα σύνολα

2016-2022

· Εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανώτατων Αξιωματικών της Αστυνομίας Κύπρου

2019-2023

· Εξελέγη Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για Επαγγελματικά και Κοινωνικά Θέματα, του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομίας

2014-2028

· Εξελέγη Πρόεδρος του Τοπικού Τμήματος Λευκωσίας του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών

2018-2028

· Εξελέγη Πρόεδρος του Κυπριακού Τμήματος του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών

2012-2019

· Εξελέγη Εσωτερικός Ελεγκτής του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών

· Διετέλεσε Ταμίας της Επιτροπής της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου

2023-2025

· Εξελέγη Πρόεδρος της εκκλησιαστικής επιτροπής, της Εκκλησίας της Αγίας του Θεού Σοφίας και Αγίας Ειρήνης του Αρχηγείου Αστυνομίας

2019-2022

· Εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τροχαίας (ROADPOL)

2017-2025

· Διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως μέλος της Αρχής Παιγνίων & Εποπτείας Καζίνου Κύπρου