«Πάρτε αποφάσεις» το μήνυμα της Ολκγίν σε Χριστοδουλίδη και Τατάρ

Οι ηγέτες στην Κύπρο πρέπει να λάβουν αποφάσεις για να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία, δήλωσε την Πέμπτη η Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή της στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι η επίσκεψή της αποσκοπεί στην προετοιμασία της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τους δύο Κύπριους ηγέτες.

«Μόλις ολοκλήρωσα τη συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη. Έρχομαι για να προετοιμάσω τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου με τον Γενικό Γραμματέα και τους δύο ηγέτες. Θέλω να ενημερώσω τον ΓΓ για το πώς είναι η κατάσταση στο νησί, ποιο είναι το κλίμα. Για αυτό βρίσκομαι εδώ», είπε.

Η Ειδική Απεσταλμένη σημείωσε ότι θα συνεχίσει τις επαφές της τις επόμενες ημέρες, περιλαμβανομένης μιας συνάντησης τη Δευτέρα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και με τα μέλη της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων. Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται, επίσης, επισκέψεις σε κοιμητήρια που έχουν αποκατασταθεί «τόσο στον βορρά όσο και στον νότο» της Κύπρου, συνάντηση με την Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία, καθώς και επαφές με εκπροσώπους των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων.

«Θέλω να σχηματίσω μια συνολική εικόνα για το πώς είναι τα πράγματα και να ενημερώσω τον ΓΓ για την επόμενη συνάντηση», εξήγησε.

Κληθείσα να σχολιάσει εάν θεωρεί ότι υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης παρά την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, η κα. Ολγκίν σημείωσε ότι οι αποφάσεις ανήκουν στους Κύπριους ηγέτες.

«Ο ΟΗΕ, εγώ και ο Γενικός Γραμματέας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις», υπογράμμισε.

Η Ολγκίν αναμένεται να ολοκληρώσει την επίσκεψή της την Τρίτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ