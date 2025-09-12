Είδαν τον θάνατο οι 15 γύπες – Έμεναν αμετακίνητοι απέναντι στις φλόγες

Μία άγνωστη ιστορία από τις δραματικές ώρες του ανεξέλεγκτου περάσματος της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό, το βράδυ της Τετάρτης 23 Ιουλίου, αφορά τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεξαν οι 15 γύπες που είχαν απελευθερωθεί στη φύση μόλις τις προηγούμενες μέρες, θέτοντας σε κινητοποίηση τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, παρακολουθώντας τους δορυφορικούς πομπούς των αρπακτικών που εισήχθησαν στην Κύπρο από την Ισπανία τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σήμανε συναγερμός στους δύο φορείς, καθώς διαπίστωναν ότι ορμητική η φωτιά κατηφόριζε και πλησίαζε τον ειδικό κλωβό εγκλιματισμού που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας στην περιοχή του Λιμνάτη, στην ορεινή Λεμεσό. Όμως το πιο συγκλονιστικό ήταν η θελημένη παρουσία των γυπών εντός και κοντά στον κλωβό, παρά τη θέα του κινδύνου. Ακόμα δεν είχαν «συνηθίσει» στο νέο καθεστώς ελευθερίας, ώστε να απομακρυνθούν από την περιοχή, εξήγησαν σήμερα ειδικοί στον «Π». Παρά τον πύρινο όλεθρο που τα πλησίαζε, τα πουλιά δεν αποφάσιζαν να διαφύγουν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περίπολο από την ομάδα ερευνών της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ώστε να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις εστίες που θα απειλούσαν τους γύπες. Μαζί τους ήταν σε συνεχή επικοινωνία η ομάδα παρακολούθησης των κινήσεων των γυπών από τον Πτηνολογικό, οι οποίοι εκείνο το βράδυ δεν έκλεισαν μάτι.

Γλίτωσαν από τύχη

Από καθαρή τύχη οι 15 αμετακίνητοι γύπες δεν έγιναν θύματα της πυρκαγιάς, όπως διαβεβαίωσαν τον «Π» πηγές από τον Πτηνολογικό, καθώς η φωτιά ανακόπηκε στα δυτικά μόλις στα 500 μέτρα απόσταση, στην Άλασσα. «Εάν ο άνεμος συνέχιζε στην ίδια κατεύθυνση, ανατολικά προς τον κλωβό, με τους γύπες να επιμένουν να κάθονται στο ίδιο σημείο και να μη σηκώνονται, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κάτι για να σωθούν», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Εκείνες της δύσκολες ώρες έφτασαν στον κλωβό δύο λειτουργοί της ομάδας ερευνών, οι οποίοι ήταν εκτός υπηρεσίας και ανέλαβαν καθήκοντα, σύμφωνα με τον λειτουργό της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Χάρη Χατζηστυλλή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους γύπες στον κλωβό. «Ανησυχήσαμε ιδιαίτερα, διότι και να πετούσαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, υπήρχε και ο κίνδυνος πρόσκρουσής τους σε καλώδια, επειδή δεν βλέπουν καλά τη νύχτα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηστυλλή, τα τελευταία χρόνια καταγράφονται μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή του κλωβού. Ενδεικτικά, τον Αύγουστο του 2023 η πυρκαγιά που εξαπλώθηκε από την Κορφή μέχρι τη Φασούλα, πλησίασε τον κλωβό πάλι στα 500 μέτρα περίπου.

Όταν ανακόπηκε η φωτιά στην Άλασσα και διαφάνηκε ότι δεν υπήρχε φόβος επέκτασής της στον κλωβό, οι λειτουργοί μετέβησαν στη Λόφου και συμμετείχαν, είπε, στην κατάσβεση της φωτιάς εντός της κοινότητας, διότι τα οχήματα της Υπηρεσίας είναι πιο μικρά και ευέλικτα στους στενούς δρόμους μίας τέτοιας κοινότητας, σε σύγκριση με αυτά της Πυροσβεστικής, τα οποία δυσκολεύονται να μπουν. Όσον αφορά τους λειτουργούς του Πτηνολογικού Συνδέσμου έμειναν άγρυπνοι μέχρι το πρωί, αλλά και την επόμενη μέρα, με τα βλέμματα στα στίγματα που εξέπεμπαν από τους γύπες οι τοποθετημένοι πομποί.