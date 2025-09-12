Ενώπιον κακουργιοδικείου οι 5 Σύροι για τον εμπρησμό και απόπειρα φόνου στην Πύλα

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου παραπέμφθηκαν οι πέντε Σύροι κατηγορούμενοι για την εγκληματική επίθεση σε μάντρα ενοικιάσεως αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο της Πύλας, τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή της υπόθεσης, με το Κακουργιοδικείο να ορίζει την πρώτη του συνεδρία για τις 29 Οκτωβρίου 2025, στις 08:45 το πρωί.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριά αδικήματα, μεταξύ των οποίων συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμό και παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Το Δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του για το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής να παραμείνουν οι ύποπτοι υπό κράτηση μέχρι τη Δευτέρα, στις 10:00 το πρωί, οπότε και θα ανακοινωθεί η σχετική απόφαση.