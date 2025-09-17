ΥΠΑΜ: Η ΚΔ μπορεί να υπερασπιστεί αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά την επικράτειά της

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τις δυνατότητες να υπερασπιστεί αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά την επικράτειά της, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας σε δηλώσεις του μετά το Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης, απαντώντας σε ερωτήσεις για την άφιξη ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος.

Παράλληλα απάντησε σε δημοσιεύματα περί πιέσεων του ΝΑΤΟ ώστε η Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, αναφέροντας ότι παρά τις σαφείς τοποθετήσεις σε επίπεδο ΕΕ υπάρχουν «χαραμάδες» που μπορεί να οδηγήσουν σε έμμεση συμμετοχή.

Αναφερόμενος σε τουρκικές αντιδράσεις για την εγκατάσταση ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος στην Κύπρο, ο κ. Πάλμας τις χαρακτήρισε υποκριτικές.

«Θεωρώ ότι είναι απόλυτα υποκριτικές υπό την έννοια του ότι εδώ και 51 χρόνια 40.000 τουρκικά στρατεύματα βρίσκονται στην κατεχόμενη Κύπρο. Η Κύπρος είναι θύμα εισβολής. Και το αυτονόητο δικαίωμα της για υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της μέσω της αποτρεπτικής της ισχύς, μέσω της αμυντικής της θωράκισης, είναι μία υποχρέωση που έχουμε έναντι του κυπριακού λαού και έναντι του εαυτού μας,» ανέφερε.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι κάθε κράτος που θέλει να σέβεται τον εαυτό του, φροντίζει για τη στοιχειώδη ασφάλεια των πολιτών του και πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που η Κύπρος σεβαστεί τον εαυτό της, έχει και απαιτήσεις από συμμάχους και φίλους να την υποστηρίζουν κι αυτοί.

Ερωτηθείς για τυχόν πιέσεις ώστε η Κύπρος να εγκαταλείψει το σύστημα, όπως είχαν γίνει και παλαιότερα με άλλα αμυντικά συστήματα, υπενθύμισε ότι τότε υπήρξαν διαφορετικές συνθήκες.

Πρόσθεσε ότι η διαφορά με την περίοδο των S300 ήταν ότι επρόκειτο για μια περίοδο προεκλογική, πολυδιαφημιζόμενη και γινόταν διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων ποιος θα φέρει τους S300 και ποιος δεν θα τους φέρει. Όπως είπε το αποτέλεσμα τελικά ήταν να ασκηθούν αφόρητες πιέσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και να πετάξουν στον αέρα 300 εκατομμύρια λίρες που ήταν το ποσό που κόστισαν τότε οι S300, οι οποίοι τότε εγκατεστάθηκαν στην Κρήτη.

«Σήμερα επιλέξαμε την οδό της σιωπής, των χαμηλών τόνων και τελικά επειδή επιλέξαμε αυτήν την μέθοδο και αυτήν την οδό μπορώ να σας δηλώσω με κάθε υπευθυνότητα ότι έχουμε οι δυνατότητες να υπερασπιστούμε αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά την Κυπριακή Δημοκρατία, εάν και εφόσον αυτόν χρειαστεί», είπε.

Όλοι βεβαίως, σημείωσε, «απευχόμαστε να υπάρξουν τέτοιου είδους κρίσεις και τέτοιου είδους καταστάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στην επικράτεια μας».

Επεσήμανε επίσης ότι όσο διαρκεί η κατοχή και η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων, η Κύπρος οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα της, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο αγώνας για λύση του Κυπριακού «αξίζει τον κόπο».

SAFE: Σαφής θέση της ΕΕ αλλά υπάρχουν «χαραμάδες»

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις, ο Υπουργός σχολίασε τα δημοσιεύματα ότι το ΝΑΤΟ πιέζει χώρες της Ε.Ε. για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Όπως είπε, παρόλο που οι θέσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ήταν σαφείς και ξεκάθαρες και δεν χρήζουν καμίας παρερμηνείας η Τουρκία, είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και εκείνες μέλη του NATO και έχουν άμεση σχέση και συνεργασία με την Τουρκία σε διάφορα ζητήματα. Πρόσθεσε ότι ανέμεναν τέτοιου είδους πιέσεις από μέρους του ΝΑΤΟ για να δοθεί η δυνατότητα και στην Τουρκία μέσα από το SAFE να ενισχυθεί στα αμυντικά ζητήματα και στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Τόνισε επίσης την ξεκάθαρη θέση της ΚΔ που εκφράζεται «με ένα στόμα, μια φωνή» με τον Έλληνα Υπουργό Νίκο Δένδια τον τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο σε όλα τα Συμβούλια Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, τόνιζαν με έμφαση το γεγονός ότι δεν είναι εναντίον τρίτα κράτη της διεθνούς κοινότητας να μπορούν να συμμετέχουν μέσων άλλων κρατών της Ευρώπης στα προγράμματα αυτά, με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για κράτη μέλη της Ένωσης. Στην προκειμένη περίπτωση, τόνισε, η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Κύπρο ως εισβολέας εδώ και 51 χρόνια και την ίδια ώρα καθημερινά απειλεί στο Αιγαίο και στα νησιά της Ελλάδας, την ίδια την Ελλάδα.

«Υπάρχουν ήδη οι προϋποθέσεις. Υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια για να μπορέσει η Τουρκία μέσω ενός προγράμματος του κανονισμού SAFE να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και να πω ότι υπάρχουν κάποιες χαραμάδες που μπορεί στο τέλος να οδηγήσουν την Τουρκία με έναν έμμεσο τρόπο να συμμετέχει…», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι μία Ένωση 27 κρατών μελών… την ίδια ώρα όμως δυστυχώς υπάρχουν και τα διμερή και τα τριμερή συμφέροντα, είτε τούτα είναι οικονομικά είτε είναι στρατιωτικά και η Τουρκία δεν είναι μία αμελητέα υπόθεση, αλλά ένα μεγάλο κράτος των 80 εκατομμυρίων με μεγάλο στρατιωτικό και οικονομικό εκτόπισμα.

Για την πιθανή συμμετοχή εταιρειών τουρκικών συμφερόντων που λειτουργούν εντός ΕΕ, ο Υπουργός ξεκαθάρισε εφόσον προκύψει τέτοιου είδους θέμα και υποβληθεί τέτοιου είδους αίτηση, θα πρέπει να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να υπάρξει ομοφωνία για να γίνει αποδεκτό αυτό το αίτημα.

