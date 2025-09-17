Επιμένει να μην ανοίγει τα χαρτιά του για τις «προεδρικές» των κατεχομένων o Ταγίπ Ερντογάν

Ερμητικά κλειστά κρατά τα χαρτιά του ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφορικά με τις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αποφεύγοντας επιμελώς να αναφερθεί σε κάποιον από τους επικρατέστερους υποψηφίους, διατηρώντας ανοικτό το ερώτημα για το ποιος τελικά είναι ο εκλεκτός της Άγκυρας σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ερντογάν κλήθηκε από δημοσιογράφους την περασμένη Τρίτη να απαντήσει εάν τα αποτελέσματα των «προεδρικών εκλογών» στην «τδβκ» θέτουν σε κίνδυνο τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι «η ύπαρξη και οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες της "τδβκ" στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνεχίσουν να είναι εγγυημένες, ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα θα αναλάβει την εξουσία» στα κατεχόμενα. Απέφυγε, ωστόσο, να αναφέρει το όνομα οποιουδήποτε από τους βασικούς υποψηφίους (Τουφάν Ερχιουρμάν και Ερσίν Τατάρ), λέγοντας ότι «η "τδβκ", ως κυρίαρχο κράτος, θα διεξάγει εκλογές υπό την επίβλεψη της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας». Εξέφρασε δε την ευχή «οι εκλογές στην "τδβκ" να είναι ωφέλιμες».

«Μουχτάρηδες»

Περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις για τη στάση της Άγκυρας προκύπτουν και από την επίσκεψη των Τουρκοκύπριων «μουχτάρηδων» στην Τουρκία μετά από πρόσκληση της τουρκικής Προεδρίας. Ήταν η πρώτη φορά που τουρκική Προεδρία προσκάλεσε τους Τ/Κ «μουχτάρηδες» και αυτή η κίνηση από ορισμένους αναλυτές εκλαμβάνεται ως έμμεση στήριξη της υποψηφιότητας του Ερσίν Τατάρ επειδή έλαβε χώρα λίγο πριν τις «προεδρικές εκλογές». Στην Τουρκία ταξίδεψαν τελικά 168 από τους 240 «μουχτάρηδες» της τ/κ κοινότητας και δεν υπήρξε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ και τον πρόεδρο της Βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς.

Πηγή εντός της τ/κ κοινότητας δήλωσε στον «Π» ότι υπάρχουν ομάδες εντός του τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) που τάσσονται υπέρ της υποψηφιότητας του Ερσίν Τατάρ και του κατεστημένου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Επισήμανε δε τα μηνύματα που στέλνουν οι δηλώσεις του Τούρκου αντιπροέδρου και του προέδρου του τουρκικού Κοινοβουλίου υπέρ της λύσης δύο κρατών. Πρόκειται για τη γραμμή που ακολουθεί ο Ερσίν Τατάρ και άρα οι δηλώσεις των δύο πιο πάνω Τούρκων αξιωματούχων θα μπορούσαν να μεταφραστούν ως μια μορφή πολιτικής στήριξης της υποψηφιότητας του σημερινού ηγέτη της τ/κ κοινότητας.

Ωστόσο, η ίδια πηγή ανέφερε πως «υπάρχει μια πολύ σαφής ένδειξη ότι η Τουρκία δεν παίρνει ενεργά θέση, αν το συγκρίνουμε με όσα συνέβησαν το 2020», όπου η Άγκυρα τάχθηκε ανοικτά κατά της υποψηφιότητας του Μουσταφά Ακιντζί. Επεσήμανε επίσης ότι ακόμη μια ένδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι «μουχτάρηδες» που προσκλήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο στην Τουρκία τελικά δεν είχαν συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο αλλά με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας. Ανέφερε δε ότι το στρατόπεδο του Τουφάν Ερχιουρμάν εξέλαβε όλο αυτό ως ένδειξη ότι η Τουρκία δεν θα ηγηθεί εκστρατείας εναντίον του υποψήφιου της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπέρ του Ερσίν Τατάρ.

Πάντως ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους «μουχτάρηδες» που μετέβησαν στην Τουρκία υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι δήλωσαν δημόσια ότι δεν ήταν ορθό να λάβουν πρόσκληση από την τουρκική Προεδρία πριν από τις εκλογές. Για παράδειγμα, ο «μουχτάρης» της κοινότητας Αγγολέμι, Özgür Kaçmaz, δήλωσε σε ανάρτηση στο facebook ότι «Χθες, ήμουν ανάμεσα στους μουχτάρηδες που πήγαν στην Τουρκία. Η χθεσινή μέρα ήταν μια ατυχία. Ήταν απολύτως λάθος να φιλοξενηθούμε κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περιόδου. Εμείς, οι μουχτάρηδες, ήμασταν εκεί από σεβασμό προς τις Αρχές της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Δεν υποστηρίζω ούτε την τωρινή τουρκική κυβέρνηση ούτε τον υποψήφιο "πρόεδρο" που υποστηρίζει η τωρινή τουρκική κυβέρνηση στην "τδβκ"».