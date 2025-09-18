Γεν. Ελεγκτής στην «Πρωινή Επιθεώρηση»: «Θα δώσω τη μάχη μου να προστατεύσω τον θεσμό» (ηχητικό)

Τη δέσμευσή του ότι θα υπερασπιστεί τον θεσμό του Γενικού Ελεγκτή απέναντι στη μεταρρύθμιση που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ειδικότερα όσον αφορά την ίδρυση Ελεγκτικού Συμβουλίου, εξέφρασε ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 & 97.6, δήλωσε: «Θα δώσω τη μάχη μου να προστατεύσω τον θεσμό του Γενικού Ελεγκτή».

Ερωτηθείς για τη χθεσινή του καταγγελία, ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, ότι θα τοποθετηθεί ενας «big brother» στην Ελεγκτική Υπηρεσία, απάντησε ότι «είναι πολύ ξεκάθαρο».

Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε επίσης και στο τι εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, λέγοντας ότι πρόκειται για τρία μοντέλα, «αυτό του Γενικού Ελεγκτή, το Ελεγκτικό Συμβούλιο και αυτό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου αλλά έχει και αποφασιστική αρμοδιότητα και λειτουργεί ως δικαστήριο».«Και τα τρία έχουν τα θετικά τους και τις αδυναμίες τους», πρόσθεσε.

Η ένστασή του, εξήγησε ο κ. Παπακωνσταντίνου, δεν είναι στην υιοθέτηση ενός άλλου μοντέλου, αλλά στο γεγονός ότι «έχουμε βαφτίσει κάτι ως Ελεγκτικό Συμβούλιο ενώ δεν είναι».

Ο Γενικός Ελεγκτής παραδέχθηκε επίσης ότι υπήρχε θετική διάθεση από μέρους του στην αρχή, ωστόσο όταν πήραν το νομοσχέδιο και το εξέτασαν, κατάλαβαν πόσο προβληματικό ήταν. Στη συνέχεια, επικοινώνησε αμέσως με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη, ο οποίος δεν τον έλαβε υπόψη.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης να διευκρινίσει ποιοι σύμβουλοι τον πλαισίωσαν στη διαδικασία, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση και «δεν μπορεί ο κ. Χαρτσιώτης με μία λειτουργό, δύο νομικοί, να κάνουν τη μεταρρύθμιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας».

Στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, σημειώνεται, ο κ. Χαρτσιώτης, υπερασπίστηκε τη δημιουργία Ελεγκτικού Συμβουλίου ως μηχανισμό ενίσχυσης της λογοδοσίας.

Ακούστε την παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου.