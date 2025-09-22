Μήνυμα Ερχιούρμαν πριν τις «προεδρικές»: «Ο Χριστοδουλίδης να είναι έτοιμος»

Η «προεδρία» θα είναι αμερόληπτη και κανείς δεν θα λάβει τηλεφώνημα γιατί έκανε like σε ανάρτηση ή φωτογραφία ενός πολιτικού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος για τις «προεδρικές εκλογές», Τουφάν Ερχιουρμάν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τις προεκλογικές του επισκέψεις σε χωριά ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι ο «πρόεδρος» του ψευδοκράτους δεν είναι «τελετουργικός» κι εφόσον το ψευδοκράτος δεν αναγνωρίζεται από κανένα άλλο κράτος εκτός από τη Δημοκρατία της Τουρκίας, μόνο ο «πρόεδρος», ως ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κατέχει ισότιμη θέση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο του ΟΗΕ. «Ως εκ τούτου, έχει το δικαίωμα να συναντάται με όλους. Αν έχουμε κάποια ανησυχία να μεταφέρουμε στον κόσμο, η προεδρία είναι η μόνη αρχή που είναι ικανή να το κάνει» είπε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι όλοι οι προηγούμενοι ηγέτες διαπραγματεύτηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και μόνο επί Ερσίν Τατάρ δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση. Για πρώτη φορά, πρόσθεσε, δεν άνοιξε κανένα οδόφραγμα αυτά τα 5 χρόνια της θητείας Τατάρ ενώ το σημείο διέλευσης στον Άγιο Δομέτιο έχει καταντήσει «βασανιστήριο».

Ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των παιδιών των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η τουρκική στα σχολεία έχει ξεπεράσει εκείνα των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η τουρκική. «Η χώρα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που υπάρχουν ανάμεσά μας εκείνοι που δεν μπορούν να πάνε στην Τουρκία, εκείνοι που δεν μπορούν να περάσουν στο νότο και εκείνοι που δεν μπορούν να πάνε πουθενά στον κόσμο. Εδώ μας έχουν οδηγήσει όλες αυτές οι ‘πολιτικές’. Αυτή η οπισθοδρόμηση μας κάνει όλους δυστυχισμένους» είπε.

Μιλώντας εξάλλου στο κατεχόμενο Δίκωμο, ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι «κανείς δεν θα αντιμετωπίσει αυτόν τον λαό σαν να μην θέλει λύση» και ότι ο «λαός» δεν θα αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Χριστοδουλίδη, ο Τουφάν Ερχιούρμαν είπε: «Ο Χριστοδουλίδης να είναι έτοιμος, η βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για λύση θα βρίσκεται στο τραπέζι».

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΚΑ και «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί υποστήριξε ότι η διατήρηση της λέξης «ομοσπονδία» στο προοίμιο του «συντάγματος» του ψευδοκράτος, ενώ ταυτόχρονα μιλάνε για αναγνώριση του ψευδοκράτους, αποτελεί από μόνη της μια αντίφαση και δήλωσε ότι αυτές οι φράσεις θα πρέπει να αφαιρεθούν γρήγορα από το «σύνταγμα».

Είναι επιτακτική ανάγκη για τον τουρκοκυπριακό «λαό», είπε, να ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση και να αφαιρέσει την επιλογή της ομοσπονδίας από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε αυτό, συνέχισε, καθοριστικό ρόλο έχουν οι επικείμενες «προεδρίες εκλογές» λέγοντας ότι αυτές θα είναι ουσιαστικά ένα δημοψήφισμα για την πορεία που θέλει να ακολουθήσει ο «λαός. Είτε θα υπερασπιστούμε το δικό μας κράτος, είτε θα επιστρέψουμε στον μύθο της ομοσπονδίας που θα μας αφήσει στο έλεος των Ελληνοκυπρίων» υποστήριξε.

