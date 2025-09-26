Ερντογάν: Η Άγκυρα δεν επιστρέφει σε συζητήσεις ομοσπονδίας στην Κύπρο

Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αναγνώριση δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα δεν επιστρέφει σε συζητήσεις ομοσπονδίας.

Παράλληλα, ανέφερε πως «η προσέγγισή της Τουρκίας για τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής: Παίρνουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας σε μια βάση αμοιβαίου οφέλους».

«Ο τρόπος σκέψης και η πολιτική μας για την Κύπρο είναι σαφή. Το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας σύρει πίσω σε συζητήσεις για ομοσπονδία παίζοντας με τις λέξεις», ανέφερε ο κ. Ερντογάν.

Οι Τουρκοκύπριοι, πρόσθεσε, «δεν θα δεχτούν ποτέ να καταστούν μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αναγνώριση δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί».

«Το έχουμε ήδη δηλώσει ξεκάθαρα στην ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλάβαμε τη θέση μας εκεί για άλλη μια φορά, την διατρανώσαμε σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να αναμένεται αλλαγή αυτής της στάσης», είπε.

Για τις επικείμενες «εκλογές» στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα είναι ωφέλιμες». Πιστεύουμε, πρόσθεσε, ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός», κατά την έκφρασή του, «θα κάνει την πιο σωστή και κατάλληλη επιλογή. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυητής, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας», είπε.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις με την Αίγυπτο και το ενδεχόμενο συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας, ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε ότι «οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και οι κοινές ασκήσεις που διεξάγονται από τις ναυτικές δυνάμεις μας στη Μεσόγειο έπειτα από 13 χρόνια παύσης συνιστούν απτή απόδειξη του ρόλου της Τουρκίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

«Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ιστορικά επίπεδα. Εργαζόμαστε για την περαιτέρω ενίσχυση των τομέων συνεργασίας», ανέφερε.

Ο ίδιος επέμεινε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός άλλου. Ωστόσο, είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα», είπε.

«Η προσέγγισή μας στους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής. Παίρνουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας σε μια βάση αμοιβαίου οφέλους. Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί επανυπολογισμούς στην περιοχή. Η Τουρκία είναι πλέον μια δύναμη με λόγο στο τραπέζι, είναι φορέας λήψης αποφάσεων, είναι μια καθοδηγητική δύναμη», ανέφερε.

Ο κ. Ερντογάν μίλησε και για την πορεία ναυπήγησης του δεύτερου τουρκικού αεροπλανοφόρου, λέγοντας ότι «θα ήταν κάπως υπερβολικό να πούμε αυτήν τη στιγμή ότι θα ολοκληρωθεί σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ωστόσο ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε το πλοίο μας μέσα στα επόμενα ένα ή δύο χρόνια».

Πηγή: ΚΥΠΕ