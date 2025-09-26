Η Γάζα δείχνει τη σημασία παρουσίας τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ισχυρίζεται ο Τατάρ

Tα όσα διαδραματίζονται στη Γάζα αναδεικνύουν τη σημασία της συνέχισης της παρουσίας του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ισχυρίστηκε ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό δίκτυο Χαμπέρτουρκ, ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, σε συνεργασία με το Ισραήλ, προχώρησε στην εγκατάσταση συστημάτων αεράμυνας «χωρίς να λάβει την έγκριση της Τουρκίας», κάτι που –όπως είπε– δεν είναι αποδεκτό. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Λευκωσία ότι «μετατρέπεται σε ένα δεύτερο Ισραήλ», φιλοξενώντας ήδη βρετανικές, αμερικανικές και γαλλικές στρατιωτικές βάσεις.

Επίκεντρο η τριμερής της Νέας Υόρκης

Ο Τατάρ αναφέρθηκε και στην τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Όπως είπε, θα παραστεί προκειμένου να «υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού».

Επανέλαβε ότι απορρίπτει οριστικά το μοντέλο της ομοσπονδίας, επιμένοντας στη λύση δύο κρατών. «Για πάνω από 50 χρόνια έγιναν διαπραγματεύσεις για ομοσπονδία, χωρίς κανένα αποτέλεσμα», είπε, υπενθυμίζοντας το Σχέδιο Ανάν το 2004 και τη διαδικασία του Κραν Μοντανά το 2017.

Κατά τον ίδιο, η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων «οδηγεί σε αδικία που αυξάνεται καθημερινά», καθώς εμποδίζονται απευθείας πτήσεις και εμπόριο. Υποστήριξε ότι μέσω της ομοσπονδίας η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει να «τερματίσει τα εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας και να αποσύρει τον τουρκικό στρατό».

Αναφερόμενος στις συγκρούσεις στη Γάζα, αλλά και σε περιπτώσεις όπως η Βοσνία, η Συρία, το Ιράκ και η Ουκρανία, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι «όλα αυτά αποδεικνύουν πως η παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

Παράλληλα, ο Ερσίν Τατάρ μίλησε και για τις «προεδρικές εκλογές» που θα διεξαχθούν στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου, αναφέροντας ότι η "εκλογική" μάχη θα κριθεί μεταξύ «δύο διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων», της δικής του υπέρ της λύσης δύο κρατών και της αντίπαλης πλευράς που –όπως είπε– η οποία στηρίζει την ομοσπονδία και ενδέχεται να αποδεχθεί «την αποχώρηση της Τουρκίας από το καθεστώς εγγυήσεων».

ΚΥΠΕ