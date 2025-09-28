Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Πώς βλέπει η Τουρκία την Κύπρο και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Ο δημοσιογράφος Γιουσούφ Κανλί στον «Π» για την οπτική της Άγκυρας, το Κυπριακό και τις «εκλογές» στην τ/κ κοινότητα.

Για το ενδιαφέρον της Άγκυρας για τις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και το πώς βλέπει την Κύπρο, μιλά στον «Π» ο Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος Γιουσούφ Κανλί, ο οποίος εργάζεται στην Τουρκία από το 1977, είναι σήμερα αντιπρόεδρος της Ένωσης Δημοσιογράφων Τουρκίας και σύμβουλος Έκδοσης του ιδιωτικού πρακτορείου ειδήσεων ANKA. Μάλιστα θεωρείται ένας παραδοσιακός εκφραστής της γραμμής που ακολουθεί η τουρκική κυβέρνηση. Υπάρχει ενδιαφέρον στην Τουρκία για τις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα; Υπάρχει ένα φυσικό και μόνιμο ενδιαφέρον στην Τουρκία για τις πολιτικές εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Για την Τουρκία, η ηγεσία στη βόρεια Κύπρο δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα. Συνδέεται άμεσα με το Κυπριακό, τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου, ακόμη και τις ευρύτερες σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τις γειτονικές της χώρες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι διπλωμάτες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντα παρακολουθούν στ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΤΟΥΡΚΙΑΕΕΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα