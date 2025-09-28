Πώς βλέπει η Τουρκία την Κύπρο και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Για το ενδιαφέρον της Άγκυρας για τις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και το πώς βλέπει την Κύπρο, μιλά στον «Π» ο Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος Γιουσούφ Κανλί, ο οποίος εργάζεται στην Τουρκία από το 1977, είναι σήμερα αντιπρόεδρος της Ένωσης Δημοσιογράφων Τουρκίας και σύμβουλος Έκδοσης του ιδιωτικού πρακτορείου ειδήσεων ANKA. Μάλιστα θεωρείται ένας παραδοσιακός εκφραστής της γραμμής που ακολουθεί η τουρκική κυβέρνηση. Υπάρχει ενδιαφέρον στην Τουρκία για τις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα; Υπάρχει ένα φυσικό και μόνιμο ενδιαφέρον στην Τουρκία για τις πολιτικές εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Για την Τουρκία, η ηγεσία στη βόρεια Κύπρο δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα. Συνδέεται άμεσα με το Κυπριακό, τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου, ακόμη και τις ευρύτερες σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τις γειτονικές της χώρες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι διπλωμάτες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντα παρακολουθούν στ...

