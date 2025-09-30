Αρχίζει τις επαφές του στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Αρχίζει το πρωί της Τρίτης τις επαφές του στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο νησί, μετά την εκλογή του.

Ο κ. Κακλαμάνης θα γίνει δεκτός το πρωί από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Βουλή για συνάντηση με την Πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου. Το μεσημέρι θα προσφωνήσει ειδική συνεδρίαση του Σώματος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που θα διαρκέσει μέχρι και αύριο, Τετάρτη ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων θα συναντήσει επίσης τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο και επικεφαλής και εκπροσώπους των κομμάτων. Την ίδια ημέρα, 1η Οκτωβρίου, θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του, θα καταθέσει στεφάνι στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, στα Φυλακισμένα Μνήματα και στο Ηρώο στο Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ, στη Μαλούντα.