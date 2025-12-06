Το Netflix ταράζει τα νερά του Χόλιγουντ - Από την υπηρεσία DVD στο streaming και το deal για την Warner Bros

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το Netflix έχει μεγάλωσε, μεταμορφώθηκε και κατάφερε να κερδίσει τον πόλεμο του streaming. Χθες κέρδισε και τη μάχη για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery ταράροντας τα νερά στο Χόλιγουντ.

Το επόμενο βήμα είναι να πείσει τις ρυθμιστικές αρχές ότι το mega deal των 72 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros δεν θα δώσει στην εταιρεία παρανόμως πλεονέκτημα στην αγορά streaming. Η συμφωνία «παντρεύει» τον «άρχοντα» του streaming με ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ. Αναμένεται ότι θα αναδιαμορφώσει την αγορά streaming καθώς μπαίνουν υπό την ίδια σκεπη το πρόγραμμα του Netflix με το HBO Max και τις μεγάλες επιτυχίες του.

Η πλατφόρμα του Netflix έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη υπηρεσία streaming στον κόσμο με περισσότερους από 300 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Πώς έφτασε όμως ως εδώ;

Η ιστορία του Netflix ξεκίνησε το 1997 όταν οι Ριντ Χέιστινγκς και Μαρκ Ράντολφ ίδρυσαν την εταιρεία. Οι δύο τους ξεκίνησαν την επιχείρηση ενοικίασης DVD την επόμενη χρονιά. Έμπνευση για την γέννησή του αποτέλεσε ένα πέναλτι 40 δολαρίων που χρεώθηκε ο Χέιστινγκς για καθυστερημένη επιστροφή μιας ταινίας από το Blockbuster. Η υπηρεσία streaming του Netflix έκανε το ντεμπούτο της μια δεκαετία αργότερα, το 2007.

DVD μέσω μέσω ταχυδρομείου

Το 1998 το Netflix λάνσαρε την υπηρεσία ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου. Στα πρώτα της χρόνια, το Netflix στηρίχθηκε σε μια συνδρομητική υπηρεσία που έδινε στους πελάτες τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν ταινίες σε DVD χωρίς πρόστιμα καθυστέρησης. Το μοντέλο αυτό αποδείχθηκε καινοτόμο σε μια αγορά που κυριαρχούσαν τότε οι αλυσίδες ενοικίασης, όπως η Blockbuster.

Αργότερα την ίδια χρονιά ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, προσπάθησε να αγοράσει την εταιρεία. Στο βιβλίο του «That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea», ο Ράντολφ έγραψε μαζί με τον Χέιστινγκς συναντήθηκαν με τον Μπέζος το 1998, ο οποίος τους πρόσφερε «πιθανώς κάτι μεταξύ 14 και 16 εκατομμυρίων δολαρίων». Απέρριψαν την προσφορά.

Ένα χρόνο αργότερα το Netflix άρχισε να πειραματίζεται με ένα μοντέλο που απαιτούσε συνδρομή, στο οποίο οι πελάτες μπορούσαν να επιλέξουν ταινίες για ενοικίαση μέσω ταχυδρομείου έναντι μηνιαίας χρέωσης. Κέρδισε 239.000 συνδρομητές τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.

Το 2002 το Netflix μπήκε στο χρηματιστήριο και ο Ράντολφ αποχώρησε από την εταιρεία λίγο αργότερα. «Καθώς μεγαλώνεις, αν είσαι τυχερός, συνειδητοποιείς δύο πράγματα: τι σου αρέσει, αλλά και σε τι είσαι καλός», δήλωσε ο ίδιος στο Forbes το 2019 σχετικά με τους λόγους αποχώρησής του από το Netflix. «Η απάντηση και στα δύο [για μένα] είναι οι εταιρείες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Μου αρέσει το χάος. Μου αρέσει το γεγονός ότι δουλεύεις σε εκατοντάδες πράγματα ταυτόχρονα».

Από το 2007 η υπηρεσία streaming

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2007, το Netflix λάνσαρε μια υπηρεσία streaming βίντεο, που ήταν δωρεάν για τους ήδη υπάρχοντες συνδρομητές της υπηρεσίας ενοικίασης DVD. Το Netflix έκλεισε το 2006 με πάνω από 6 εκατομμύρια συνδρομητές για την υπηρεσία ενοικίασης DVD. Αλλά η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 6% με την ανακοίνωση. Πάντως ο Χέιστινγκς, ο οποίος ήταν τότε Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε ότι είχε «συνηθίσει» στα σκαμπανεβάσματα.

Το 2012 το Netflix έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη πρωτότυπη σειρά του, με τίτλο «Lilyhammer». Η σειρά προβλήθηκε αρχικά στη Νορβηγία, αλλά το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα. Έθεσε έτσι τότε τα θεμέλια για το μοντέλο που γνωρίζουμε σήμερα και την επέκτασή του στις διεθνείς αγορές.

«Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μεταδώσαμε μια σειρά σε πολλές χώρες και γλώσσες… και λειτούργησε», έγραψε σε μια ανάρτηση τον Φεβρουάριο του 2022, ο νυν συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος.

Ένα χρόνο αργότερα, το Netflix εμπλούτισε το αρχικό του πρόγραμμα. Οι σειρές «House of Cards» και «Orange Is the New Black» έγιναν γρήγορα μεγάλες επιτυχίες για το Netflix, κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές και βραβεία Emmy.

Το 2015 κυκλοφόρησε την πρώτη του πρωτότυπη ταινία μεγάλου μήκους, «Θηρία χωρίς πατρίδα» (Beasts of No Nation). Η ταινία του Κάρι Φουκουνάγκα, η οποία γυρίστηκε στην Γκάνα, ήταν η πρώτη του είδους της που κυκλοφόρησε μόνο στο Netflix.

Το 2017 έσπασε το «φράγμα» των 100 εκατ. συνδρομητών

Δύο χρόνια μετά, το 2017,το Netflix ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές. Έφτασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές δέκα χρόνια αφότου λάνσαρε την υπηρεσία streaming.

Το 2018 κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ για την ταινία μεγάλου μήκους «Icarus» (Ίκαρος). Αργότερα την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε την ταινία «Roma», η οποία έγινε η πρώτη ταινία της πλατφόρμας που ήταν υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας την επόμενη χρονιά.

Το Netflix δεν έχει κερδίσει ακόμα το μεγάλο βραβείο των Όσκαρ, σε αντίθεση με το Apple TV+ που είναι η πρώτη πλατφόρμα streaming που το έχει καταφέρει κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Ταινίας για την ταινία «CODA».

Το 2020 ο Τεντ Σαράντος, επικεφαλής δημιουργικού, ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μαζί με τον Χέιστινγκς. Οι δυο τους γνωρίζονται από το 1999.

Τον Ιανουάριο του 2021 το Netflix ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τους 200 εκατομμύρια συνδρομητές. Χρειάστηκαν δέκα χρόνια για να φτάσει τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές αλλά λιγότερο από τέσσερα χρόνια για να τους διπλασιάσει.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, το Netflix κέρδισε για πρώτη φορά περισσότερα βραβεία Emmy από οποιοδήποτε δίκτυο ή υπηρεσία streaming. Κέρδισε το βραβείο καλύτερης σειράς για πρώτη φορά με τις σειρές «The Crown» (στην κατηγορία Δράμα) και «The Queen’s Gambit» (στην κατηγορία Μίνι Σειρά).

Εσωτερική διαμάχη

Τον Οκτώβριο του 202, το Netflix ήρθε αντιμέτωπο με την πιο μεγάλη διαμάχη στο εσωτερικό του μέχρι σήμερα, αφού ορισμένοι υπάλληλοι μίλησαν κατά της κωμωδίας «The Closer» του Ντέιβ Τσάπελ, στην οποία κάνει σχόλια που θεωρήθηκαν ως τρανσφοβικά. Ο Τσάπελ ανέφερε ότι «το φύλο είναι γεγονός» και υπερασπίστηκε τη συγγραφέα του «Χάρι Πότερ» Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η οποία δέχτηκε πυρά για τρανσφοβικά σχόλια.

Ο Σαράντος υπερασπίστηκε τον Τσάπελ σε υπόμνημα προς τους εργαζόμενους, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο Τσάπελ είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς stand-up κωμικούς σήμερα και έχουμε μια συμφωνία μαζί του. Η τελευταία του εκπομπή, “Sticks & Stones”, επίσης αμφιλεγόμενη, είναι η πιο δημοφιλής και πιο βραβευμένη εκπομπή stand-up μέχρι σήμερα».

Οι τρανς υπάλληλοι του Netflix σχεδίαζαν να απεργήσουν ως απάντηση στην κωμωδία και τα σχόλια του Σαράντος.

Πακέτο με διαφημίσεις

Τον Νοέμβριο του 2021, το Netflix λάνσαρε τα πρώτα του βιντεοπαιχνίδια σε όλο τον κόσμο. Η κυκλοφορία βιντεοπαιχνιδιών ήταν δωρεάν ως μέρος της συνδρομής κάθε χρήστη.

Τον Απρίλιο του 2022, η πλατφόρμα ανέφερε ότι έχασε συνδρομητές, για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, το πρώτο τρίμηνο του 2022. Πέρα από τις οικονομικές πιέσεις που ήρθαν με την πανδημία του κορωνοϊού, το Netflix απέδωσε την απώλεια συνδρομητών εν μέρει στην κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης. Ανέφερε ότι εκτιμά ότι επιπλέον 100 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Netflix με κοινόχρηστο κωδικό πρόσβασης.

Αναγνώρισε επίσης τον αυξημένο ανταγωνισμό. Νέες υπηρεσίες streaming όπως οι Disney+, HBO Max, Paramount+ και άλλες εισήλθαν στον χώρο, ενώ ήδη υπήρχαν και άλλοι ανταγωνιστές όπως τα Hulu και Prime Video.

Τον Απρίλιο του 2022, ο Χέιστινγκς επιβεβαίωσε ότι έρχεται ένα πακέτο συνδρομής με διαφημίσεις. Ο Χέιστινγκς επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης κερδών του Netflix τον Απρίλιο του 2022 ότι η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει ένα σχέδιο με υποστήριξη διαφημίσεων — κάτι που έχει απορρίψει στο παρελθόν — καθώς η υπηρεσία streaming αντιμετώπισε επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων και απώλεια συνδρομητών.

Και άλλες πλατφόρμες, όπως οι HBO Max και Paramount+, έχουν υιοθετήσει τις διαφημίσεις. Η Disney+, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του Netflix, έχει επίσης λανσάρει μια επιλογή με υποστήριξη διαφημίσεων.

Τον Ιούλιο του 2022, το Netflix έχασε συνδρομητές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην εταιρεία. Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, το Netflix δήλωσε ότι έχασε 970.000 συνδρομητές.

Τον Νοέμβριο του 2022 τελικά λάνσαρε το πακέτο συνδρομής με διαφημίσεις.

Αντιστροφή πορείας

Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το Netflix έκλεισε δυναμικά τη χρονιά, ξεπερνώντας τους στόχους του τέταρτου τριμήνου. Το τέλος του 2022 έφερε μικρή ανάκαμψη στο Netflix, καθώς η εταιρεία ξεπέρασε την αύξηση των συνδρομητών για το τρίμηνο κατά περίπου 3,1 εκατομμύρια, προσθέτοντας 7,66 νέους συνδρομητές παρά τις εκτιμήσεις της για 4,5 εκατομμύρια.

Συνολικά, ο γίγαντας του streaming συγκέντρωσε 230,75 εκατομμύρια συνδρομητές μέχρι το τέλος του 2022. Το Netflix σημείωσε ότι μετά από μια δεκαετία δημιουργίας πρωτότυπου περιεχομένου, είχε «ξεπεράσει την πιο απαιτητική σε χρήματα φάση αυτής της ανάπτυξης».

Τον Ιανουάριο του 2023 ο συνιδρυτής του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς, αποχώηρσε από τη θέση του συν-διευθύνοντος συμβούλου. Την θέση του πήρε ο Γκρεγκ Πίτερς.

Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς το Netflix ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει τις υπηρεσίες ενοικίασης DVD στις 29 Σεπτεμβρίου 2023. Αυτό σηματοδότησε το τέλος ενός 25ετούς κεφαλαίου για την επιχείρηση.

Τον Ιανουάριο του 2024 εκτοξεύθηκαν οι συνδρομές μετά τις προσπάθειες να περιορίσει την κοινή χρήση των κωδικών πρόσβασης. Παράλληλα, εισήλθε στις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις.

Το Netflix άρχισε να περιορίζει την κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης το 2023, μια κίνηση που -μαζί με την προσφορά φθηνότερου, υποστηριζόμενου από διαφημίσεις πακέτου- βοήθησε στην αύξηση των συνδρομητών και την επίτευξη τεράστιων κερδών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.

Επίσης έκανε μια δαπανηρή προώθηση για το live αθλητικό περιεχόμενο με μια συμφωνία ύψους 5 δισ. δολαρίων για την εβδομαδιαία εκπομπή του WWE στις ΗΠΑ και για τη μετάδοση άλλων εκδηλώσεων επαγγελματικής πάλης παγκοσμίως. Το περιεχόμενο θα ξεκινήσει να διατίθεται στις αρχές του 2025.

Ο πρώην επικεφαλής της Netflix, Σκοτ ​​Στούμπερ, αποχώρησε επίσης από την εταιρεία τον Ιανουάριο του 2024. Αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Νταν Λιν, ο οποίος φέρεται να επιδίωξε να εφαρμόσει μια νέα στρατηγική που απομακρύνεται από τις ταινίες δράσης μεγάλου προϋπολογισμού με πρωταγωνιστές αστέρες της μεγάλης εμβέλειας.

Το mega deal

Τον Οκτώβριο του 2025 η πλατφόρμα κάνει την επίσημη στροφή του στο βίντεο podcasting με τη συνεργασία του με το Spotify. Το Netflix ανακοίνωσε τη συνεργασία με το Spotify τον Οκτώβριο, η οποία θα φέρει στην πλατφόρμα βίντεο των podcast The Ringer και Spotify Studios, ιδιοκτησίας του Spotify. Τα podcast θα είναι διαθέσιμα στο Netflix στις αρχές του 2026, σύμφωνα με τη συμφωνία, και θα αφαιρεθούν από το YouTube.

Δύο μήνες μετά συμφώηνε να εξαγοράσει την Warner Bros, για 72 δισ. δολάρια. Σε μια συμφωνία που αναμένεται να ταράξει τα νερά του Χόλιγουντ, το Netflix συμφώνησε να αγοράσει τα στούντιο και τις δραστηριότητες streaming της Warner Bros. Discovery. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του Netflix.

«Οι άνθρωποι στη WBD έχουν βιώσει εξαιρετικές αλλαγές τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ παράλληλα έχουν χτίσει μια εταιρεία με πραγματική δημιουργική, δημοσιογραφική και εμπορική δύναμη», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Warner Bros. Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, σε υπόμνημα προς το προσωπικό σχετικά με τη συμφωνία. «Αυτό αξίζει να αναγνωριστεί ξεκάθαρα».

Πηγή: Naftemporiki.gr