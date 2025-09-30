Χριστοδουλίδης για ανασχηματισμό: «Όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις ανακοινώσω»

Ο ανασχηματισμός αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις ανακοινώσω, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στη Λεμεσό, και ερωτηθείς για το θέμα ενδεχόμενου ανασχηματισμού, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι "δεν έχω κάτι να προσθέσω. Βλέπω τα δημοσιεύματα, έλεγαν θα κάνω ανασχηματισμό πριν τη Νέα Υόρκη, όταν δεν τον έκανα πριν τη Νέα Υόρκη είπαν ότι θα τον κάνω μετά τη Νέα Υόρκη. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω".

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχουν ψίθυροι περί δυστοκίας στην εξεύρεση ατόμων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε "καμία απολύτως δυστοκία. Αν βρεθεί οποιοσδήποτε από αυτούς που γράφουν, ότι έχω προσεγγίσει κάποιον, τότε τον καλώ δημόσια να το αναφέρει".

Σε άλλη παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ακούγονται φωνές από τα κόμματα της συμπολίτευσης ότι θα πρέπει να αποφασίσει τώρα ο Πρόεδρος αν θα κάνει ανασχηματισμό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας προσθέτοντας ότι "θα αποφασίσω και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις ανακοινώσω".

Ερωτηθείς για τους διορισμούς Επιτρόπων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι "οι διορισμοί Επιτρόπων γίνονται και όταν δεν επηρεάζουν ό, τι κι αν λένε, όσα κι αν γράφουν, την ώρα που πρέπει να γίνουν, όλα θα γίνουν".

ΚΥΠΕ