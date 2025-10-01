Κακλαμάνης: Ελλάδα και Κύπρος ενωμένες στον αγώνα για απελευθέρωση

Ελλάδα και Κύπρος πρέπει ενωμένες να δίνουν τον αγώνα για απελευθέρωση, δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, μετά την στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για την επέτειο ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανέφερε ότι για να επιτευχθεί η ανεξαρτησία της Κύπρου χρειάστηκε να θυσιάσουν τη ζωή τους χιλιάδες Ελληνοκυπρίων.

Πρόσθεσε ότι τιμώντας τη μνήμη τους, Ελλάδα και Κύπρος, οφείλουμε ενωμένες όσο ποτέ άλλοτε να δίνουμε τον αγώνα για επίτευξη του εθνικού μας στόχου που δεν μπορεί να είναι άλλος από την επανένωση, την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, την ανεύρεση και του τελευταίου αγνοουμένου και την άμεση απελευθέρωση των 5 Ελληνοκυπρίων "που με αστείες αιτιάσεις κρατούνται από το καθεστώς".

Πηγή: ΚΥΠΕ