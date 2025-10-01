ΗΠΑ, Κίνα και Αίγυπτος: Τα συγχαρητήρια μηνύματα από ξένους ηγέτες για την 65η επέτειο ανακήρυξης της ΚΔ

Συγχαρητήρια μηνύματα έλαβε από ηγέτες και αξιωματούχους ξένων κρατών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση η Προεδρία.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Ζινπίνγκ, στο μήνυμά του, ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια, υπό την ηγεσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη η Κύπρος έχει σταθερά αναβαθμίσει την εθνική ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο του λαού και έχει προωθήσει την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη. Έχουν επιτευχθεί θετικά αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς, σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η επόμενη χρονιά σηματοδοτεί την 55η επέτειο από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Κύπρου και την 5η επέτειο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Ο Πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ετοιμότητα να εργαστεί με τον Κύπριο Πρόεδρο "για να προωθήσουμε περαιτέρω την παραδοσιακή μας φιλία, να διατηρήσουμε τον αλληλοσεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μας και να συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε διαρκώς τη στρατηγική συνεργασία Κίνας – Κύπρου που θα ωφελήσει ακόμη περισσότερο τους λαούς των δύο χωρών".

Στο μήνυμα του ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ανέφερε ότι οι δύο χώρες απολαμβάνουν μακρά ιστορία ισχυρής φιλίας που στηρίζεται διαχρονικά στον αμοιβαίο σεβασμό και αλληλοκατανόηση και τον συνεχιζόμενο συντονισμό σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

"Είναι πεποίθηση ότι μέσα από τις προσπάθειες μας θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε και να ενισχύσουμε τη διμερή μας συνεργασία σε διάφορους τομείς για το κοινό όφελος των δύο λαών μας", ανέφερε.

Μήνυμα για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, με το ίδιο περιεχόμενο όπως και στη γραπτή δημόσια δήλωσή του.