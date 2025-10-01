Οι ηγέτες που έστειλαν μήνυμα για την 65η επέτειο της ανακήρυξης της ΚΔ - Ανάμεσά τους ο Πάπας Λέων και Βασιλιάς Κάρολος

Συνεχίζει να λαμβάνει συγχαρητήρια μηνύματα από ηγέτες από όλο τον κόσμο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Συγχαρητήριο μήνυμα έλαβε από τον Πρόεδρο της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλλα Στο μήνυμα του ο Πρόεδρος της Ιταλίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι "η Λευκωσία και η Ρώμη συνδέονται από μια δυνατή φιλία της οποίας είχα το προνόμιο να διαπιστώσω από προσωπικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μου στη χώρα σας πέρυσι".

Ο κ. Ματαρέλλα πρόσθεσε ότι στη σημερινή συγκυρία που σηματοδοτείται από περίπλοκες γεωπολιτικές προκλήσεις και αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή, "οι χώρες μας καλούνται να επιδείξουν ακόμη περισσότερη προσήλωση και συνοχή ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια, την ελευθερία και την ευημερία για το μέλλον των λαών μας".

Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε τις καλύτερες του ευχές για την πλήρη επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην οποία η Ιταλία προσφέρει από τώρα την πιο ισχυρή της στήριξη, όπως είπε.

"Ανανεώνοντας την ελπίδα ότι μια λύση μπορεί να εξευρεθεί σύντομα για την καλύτερη δυνατή συνύπαρξη των κοινοτήτων στην Κύπρο εντός του πλαισίου των σχετικών ψηφισμάτων των ΗΕ, εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχές για την ευημερία τόσο τη δική σας κ. Πρόεδρε όσο και των συμπολιτών σας", ανέφερε.

Συγχαρητήριο μήνυμα απέστειλε και ο Πάπας Λέων ΙΔ’. Στο μήνυμα του ο Πάπας Λέων εξέφρασε τη διαβεβαίωσή του "για τις προσευχές μου για όλους στη χώρα σας που γιορτάζει 65 χρόνια ανεξαρτησίας. Ζητώ από τον Παντοδύναμο Θεό να ενδυναμώσει την Κύπρο η οποία επιδιώκει τη διατήρηση της ειρήνης και προωθεί τις νόμιμες επιθυμίες όλων".

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έλαβε, επίσης, συγχαρητήριο μήνυμα από τον Βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολο Γ’. Στο μήνυμα του ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η σύζυγος μου και εγώ εκφράζουμε τα πιο θερμά συγχαρητήρια μας σε εσάς προσωπικά και τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας".

Σημείωσε ότι ενόσω οι σχέσεις των δύο χωρών συνεχίζουν να ενδυναμώνονται ολοένα και περισσότερο, "στις σκέψεις μου είναι οι ισχυροί δεσμοί και η ξεχωριστή φιλία ανάμεσα στις χώρες και τους λαούς μας. Οι ανεκτίμητες σχέσεις μας μέσα από την Κοινοπολιτεία είναι πιο πολύτιμες σήμερα από ποτέ. Πρέπει να συνεχίσουμε να τις διατηρούμε προς όφελος όλων των λαών της Κοινοπολιτείας, τώρα και στο μέλλον".

Ο Βασιλιάς Κάρολος είπε, ακόμα, ότι η αυξημένη συχνότητα των καταστροφικών καλοκαιρινών πυρκαγιών, από τις οποίες η Κύπρος δυστυχώς δεν διέφυγε, αποτελεί σημαντική υπενθύμιση ότι επιβάλλεται συλλογική δράση για αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

"Η σκέψη μου είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Κύπρο και είμαι ευγνώμων που οι βρετανικές δυνάμεις μπόρεσαν να υποστηρίξουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες σας στις ενέργειες τους", είπε.

Ανάμεσα σε άλλους, συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν, επίσης, ο Βασιλέας της Σουηδίας Κάρολος Γκουστάβος, ο Βασιλέας της Ολλανδίας Γουλιέλμος Αλέξανδρος, ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ισά αλ Χαλίφα, ο Εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, η Γενική Κυβερνήτης της Αυστραλίας Σαμ Μόσλιν, ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντρ Βούτσιτς, ο Πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ, η Πρόεδρος της Ελβετίας Καρίν Κέλερ Σούτερ, η Πρόεδρος του Περού Ντίνα Ερσίλια Μπολουάρτε Ζεγκάρα, ο Πρόεδρος της Γκάνα Τζον Ντραμάνι Μαχάμα, και ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ Κανέλ Μπερμούντεζ.

