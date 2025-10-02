Για συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ και ζητήματα άμυνας και ασφάλειας συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ρούτε

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει ως προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Αναφερόμενος στις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο ενημέρωσης των ΜΜΕ, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι το βράδυ της Τετάρτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «όπως έχει ήδη ανακοινωθεί», είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε, «κατά την οποία βεβαίως συζήτησαν για τα ζητήματα της συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βεβαίως και ζητήματα ευρύτερα άμυνας και ασφάλειας».

«Είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και κατά την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει ως προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε. Αλλά και ως Κυβέρνηση, συνέχισε, «το έχουμε θέσει ως μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες που έχουμε στο πρόγραμμα ως διακυβέρνηση».

Ανέφερε ότι σήμερα πραγματοποιείται η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ενώ αργότερα το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως είναι προγραμματισμένο, αναμένεται να έχει συναντήσεις με τις Προέδρους της Ελβετίας και της Μολδαβίας και με τον πρίγκιπα του Μονακό, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με την Πρωθυπουργό της Δανίας. Σημείωσε ότι αυτές είναι διμερείς συναντήσεις οι οποίες είχαν ενταχθεί και προγραμματιστεί στο πλαίσιο της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στην έβδομη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας την οποία θα απασχολήσει επίσης το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας αλλά και της ενίσχυσης της άμυνας και της ασφάλειας και το ζήτημα της μετανάστευσης, «θέματα τα οποία, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε και πολύ καλά γνωρίζετε, εντάσσονται επίσης στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη».

ΚΥΠΕ