Ένταση σε διαμαρτυρία για τη Γάζα στη Λευκωσία - Χρήση βίας και σπρέι πιπεριού από τη ΜΜΑΔ (βίντεο)

Ένταση και επεισόδια προκλήθηκαν κατά τη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Λευκωσία το απόγευμα της Πέμπτης για τη Γάζα και την απελευθέρωση του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, με την ΜΜΑΔ να επιτίθεται σε διαδηλωτές και να κάνει χρήση σπρέι πιπεριού, προκαλώντας τραυματισμούς.

Σύμφωνα με καταγγελίες μεταξύ όσων δέχθηκαν χτυπήματα ήταν και δημοσιογράφος της εφημερίδας Χαραυγή.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν δεκάδες πολίτες, οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό με συνθήματα και πανό.

Με το σύνθημα «Σπάστε την Πολιορκία - Απελευθερώστε τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud», το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα Κύπρου (Global Movement to Gaza Cyprus) είχε κάνει κάλεσμα σε έκτακτη διαμαρτυρία.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα Κύπρου, απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του πληρώματος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, το οποίο κρατείται παράνομα από το Ισραήλ, και ζητά τον τερματισμό του συνεχιζόμενου αποκλεισμού και της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

«Με την κράτηση του πληρώματος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud και την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, το Ισραήλ παραβιάζει αυτές τις υποχρεώσεις και οι κυβερνήσεις που σιωπούν είναι συνένοχες», σημείωσε το κίνημα.

Λειτουργός Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ανέφερε ότι ο ρόλος της Aστυνομίας στον χώρο της διαμαρτυρίας είχε να κάνει με τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης. «Υπήρχε αστυνόμευση για λόγους ασφαλείας, κάποια στιγμή εισήλθαν οι διαμαρτυρόμενοι εντός του δρόμου, αποκόπτοντας τη μία λωρίδα, η Αστυνομία απέκοψε και τη δεύτερη λωρίδα, για την ασφάλεια των ιδίων και άλλων που χρησιμοποιούσαν τον δρόμο», ανέφερε ο λειτουργός Τύπου της Αστυνομίας. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έλαβε, ο δρόμος άνοιξε γύρω στις 8:00 μ.μ., αλλά δυνάμεις της Αστυνομίας παρέμειναν στην περιοχή, αφού παρέμεινε και μικρός αριθμός διαδηλωτών.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ