Απέτυχε εσωτερική απόπειρα απομάκρυνσης Χαμενεΐ, γράφει η Le Figaro

Εσωτερική κίνηση παραμερισμού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να εκδηλώθηκε στην Τεχεράνη λίγο πριν από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων τη νύχτα της 8ης προς 9η Ιανουαρίου. Τις πληροφορίες αυτές μεταφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, επικαλούμενη πηγές με γνώση των εξελίξεων.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην απόπειρα φέρεται να είχε ο πρώην πρόεδρος Χασάν Ροχανί, ο οποίος – κατά τις ίδιες πάντα πηγές – επιχείρησε να απομακρύνει τον Χαμενεΐ τουλάχιστον από τη διαχείριση της κρίσης, σε μια στιγμή κατά την οποία οι διαδηλώσεις είχαν φτάσει στο απόγειό τους.

Ο Ροχανί φέρεται να οργάνωσε συνάντηση με πρόσωπα του στενού του κύκλου, ανάμεσά τους τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Τζαβάντ Ζαρίφ, θρησκευτικούς παράγοντες από την Κομ (την ιερότερη πόλη των σιιτών) και στελέχη συνδεόμενα με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η πρωτοβουλία, ωστόσο, ναυάγησε καθώς Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, δεν φέρεται να συντάχθηκε τελικώς με την κίνηση.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το δήμοσιευμα, ακολούθησαν κατ’ οίκον περιορισμοί και συλλήψεις προσώπων του μεταρρυθμιστικού χώρου, ενώ τον έλεγχο της καταστολής ανέλαβαν οι σκληροπυρηνικοί μηχανισμοί του καθεστώτος — η Δύναμη Αλ-Κουντς και οι Μπασιτζί, η διαβόητη πολιτοφυλακή. Η καταστολή υπήρξε σφοδρή, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς μέσα σε λίγες ημέρες, κάτι που παραδέχθηκε και η ίδια η Τεχεράνη.

Η Le Figaro γράφει ότι οι εσωτερικές αυτές διεργασίες εκτυλίσσονται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη συγκυρία. Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κοινωνική πίεση και ταυτόχρονα με κρίσιμες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων, ενώ η Ουάσινγκτον επιμένει στην εγκατάλειψη των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου, που, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, υπερβαίνουν τα 440 κιλά με καθαρότητα έως 60%.

Η ιρανική ηγεσία επιμένει ότι δεν στοχεύει στην απόκτηση πυρηνικών όπλων και ζητεί «αναγνώριση του δικαιώματός» της σε ειρηνικό εμπλουτισμό. Ωστόσο, οι διαφωνίες για την άρση των κυρώσεων παραμένουν βαθιές, ενώ η διεθνής εμπιστοσύνη απέναντι στην Τεχεράνη έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα αφού το ιρανικό καθεστώς ενέπαιξε κατ’ επανάληψη τους διεθνείς παρατηρητές.

