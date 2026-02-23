Αφθώδης πυρετός: Συνολικά 11 κρούσματα σύμφωνα με το Υπ. Γεωργίας - Ξεκίνησαν θανατώσεις, μέτρα σε τέσσερα επίπεδα

Σε 11 ανέρχονται συνολικά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (23/02) το Υπουργείο Γεωργίας.

Όπως αναφέρεται, ένα κρούσμα εντοπίζεται σε μονάδα βοοειδών και τα υπόλοιπα δέκα σε μονάδες αιγοπροβάτων. Τα νέα περιστατικά-τρία στην Ορόκλινη, ένα στους Τρούλλους και ένα στην Αραδίππου - βρίσκονται εντός της αρχικής ζώνης επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων. Ωστόσο, τα σημεία αποκλεισμού και οι ψεκασμοί στην περιοχή έχουν ήδη επεκταθεί.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι ο ιός φαίνεται να ήταν ενεργός σε ορισμένες μονάδες για περίπου δύο εβδομάδες πριν από την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

• Στο παρόν στάδιο έχουμε συνολικά 11 κρούσματα εκ των οποίων το ένα είναι σε μονάδα βοοειδών και τα υπόλοιπα 10 σε μονάδες αιγοπροβάτων.

• Η επέκταση του ιού συνδέεται με το γεγονός ότι ο ιός φαίνεται ήταν ενεργος σε κάποιες μονάδες για περίπου δύο εβδομάδες πριν την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος.

• Το παρήγορο είναι ότι, τα νέα κρούσματα (τρία στη Ορόκλινη, ένα στους Τρούλους και ένα στην Αραδίππου) βρίσκονται εντός της αρχικής ζώνης επιτήρησης των δέκα χιλιομέτρων. Παρόλα αυτά έχουν επεκταθεί τα σημεία αποκλεισμού και ψεκασμών στην εν λόγω περιοχή.

• Επίσης εκτάκτως σήμερα, πραγματοποιήθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ευρεία σύσκεψη υπό την Προεδρία του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης με συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ελίκκου Ηλία, με σκοπό το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της κατάστασης με λειτουργία συντονιστικού κέντρου με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

• Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες από εκμεταλλεύσεις εντός των ζωών προστασίας και επιτήρησής

• Άρχισε η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των μολυσμένων ζώων

• Αναμένονται η ομάδα κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων να φτάσει στην Κύπρο για καθοδήγηση και συζήτηση για διενέργεια ενδεχόμενων εμβολιασμών.

• Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν επηρεάζει τη δημόσια υγεία.

• Η διαχείριση της κατάστασης εστιάζει στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και ζωικών προιόντων της χώρας, με συνεχή παρακολούθηση και λήψη μέτρων.

• Οποιαδήποτε υποψία για παράνομες μετακινήσεις από τις κατεχόμενες περιοχές, διερευνάται ήδη από την Αστύνομία Κύπρου

Mέτρα σε τέσσερα επίπεδα

Η εμπλοκή Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου στην προσπάθεια αποτροπής εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού καθώς και ο περιορισμός μετακινήσεων των κυνηγών εντός των επηρεαζόμενων περιοχών, ήταν μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν κατά την πρωινή ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, αποφασίστηκαν μέτρα σε τέσσερα επίπεδα στη σύσκεψη για ανάσχεση του αφθώδους πυρετού.

Αναφέρεται ότι κατά την έκτακτη ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί αποφασίστηκε η λειτουργία συντονιστικού κέντρου με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες κάτω από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, με περαιτέρω εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων και των ελέγχων, εμπλοκή Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου στην προσπάθεια αποτροπής, περιορισμός μετακινήσεων των κυνηγών εντός των επηρεαζόμενων περιοχών ώστε στις κτηνοτροφικές περιοχές να διακινούνται μόνο οι έχοντες εργασία και συνέχιση του αποκλεισμού των κτηνοτροφικών περιοχών της Λάρνακας και επέκταση των ψεκασμών στις γειτνιάζουσες κτηνοτροφικές.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας επισημαίνεται ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν την κατάσταση ως ιδιαίτερα σοβαρή, αλλά διαβεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας».

Προστίθεται ότι η διαχείριση της κατάστασης επικεντρώνεται στην προστασία των κτηνοτρόφων, της παραγωγής και της επισιτιστικής αλυσίδας, με συνεχή παρακολούθηση και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων. Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ο αφθώδης πυρετός δεν επηρεάζει τη δημόσια υγεία.

Αναφέρεται ακόμα ότι από τη στιγμή της επιβεβαίωσης, εντός 48 ωρών, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, με άμεσο κλείσιμο των επηρεαζόμενων μονάδων και πλήρη κινητοποίηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες αρχές.

Περαιτέρω το Υπουργείο Γεωργίας επαναλαμβάνει ότι η διερεύνηση των περιστατικών από την Αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς εκτιμάται ότι ο ιός ενδέχεται να ήταν ενεργός στην περιοχή της Ορόκλινης για περίπου δύο εβδομάδες πριν από την επιβεβαίωση, χωρίς να υπάρξει σχετική ενημέρωση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Γρηγορίου. Σε αυτή συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΦ, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, ο Έπαρχος Λάρνακας, οι Διευθυντές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Γεωργίας, εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και εκπρόσωπος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου.