Χαραλαμπίδου: «Νομικό έκτρωμα» ο νόμος για τις διαδηλώσεις, μετά και τα επεισόδια στη Λευκωσία (ηχητικό)

Παρέμβαση στον ραδιοφωνικό σταθμό Πολίτης 107,6 & 97,6 και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» έκανε η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σχολιάζοντας τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης και τον τρόπο εφαρμογής του νόμου για τις δημόσιες συναθροίσεις από την Αστυνομία.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη νομοθεσία, σημειώνοντας πως πρόκειται για ρύθμιση που περιορίζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. «Αυτόν τον νόμο, τον οποίο προσωπικά θεωρώ ότι περιορίζει ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα, τον κατήγγειλα στον ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) και λάβαμε μια νομική γνωμάτευση-καταπέλτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα το θέμα θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, με στόχο την ευθυγράμμιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις δεσμευτικές πρόνοιες του ΟΑΣΕ. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να προσκληθούν εκπρόσωποι του ΟΑΣΕ στην Κύπρο. Η ίδια επεσήμανε πως οι βουλευτές του ΑΚΕΛ έχουν ήδη καταθέσει πρόταση νόμου για την κατάργηση της επίμαχης νομοθεσίας, ενώ σε περίπτωση που αυτή δεν προχωρήσει, προτίθεται να καταθέσει τροπολογίες που θα διασφαλίζουν συμβατότητα με το διεθνές δίκαιο.

Απαντώντας στις αναφορές περί έλλειψης διοργανωτών σε αυθόρμητες διαδηλώσεις, η βουλεύτρια σημείωσε ότι η σχετική γνωμάτευση του ΟΑΣΕ εντοπίζει σύγχυση στις έννοιες του νόμου, η οποία «αφήνει ευρύ περιθώριο παρεξηγήσεων και παρερμηνειών». Κριτική άσκησε και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη, για την αναφορά του στο Σύνταγμα, υποστηρίζοντας ότι «το Σύνταγμα δεν περιλαμβάνει τέτοιες συγκεκριμένες διατάξεις και η επίκλησή του γίνεται με τρόπο που εξυπηρετεί την εκάστοτε εξουσία, προκειμένου να περιορίσει και να φιμώσει».

«Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο», δήλωσε, σχολιάζοντας τα χθεσινά γεγονότα. «Σε όλο τον κόσμο διαδηλώνουν, οι κυβερνήσεις αλλάζουν στάση απέναντι στις δολοφονίες και τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα. Είναι αδιανόητο να εμποδίζονται οι πολίτες από το να εκφράσουν την αντίδρασή τους».

