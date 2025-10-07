Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δύο κράτη ή ομοσπονδία; Ο Φικρί Τορός στον «Π» εξηγεί γιατί κρίνεται η ταυτότητα των Τουρκοκυπρίων στις «εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου

ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Ο «βουλευτής» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), μιλώντας στον «Π», τοποθετείται για το διακύβευμα της κάλπης, τονίζοντας πως αυτό είναι η σταθερότητα και η συνοχή της τ/κ κοινότητας αλλά και το πώς αυτή θα τοποθετηθεί απέναντι στο μέλλον του Κυπριακού

«Η αναμέτρηση της 19ης Οκτωβρίου», σημειώνει στη συνέντευξη στον «Π» ο Τ/Κ πολιτικός, «δεν είναι αφηρημένη. Αφορά την ταυτότητα και τον προσανατολισμό των Τουρκοκυπρίων, ανάμεσα στη λύση δύο κρατών ή στη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ» και εκτιμά ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην υφιστάμενη διακυβέρνηση του UBP και τον κ. Τατάρ, καθώς και η εντατική εκστρατεία του CTP δημιουργούν προϋποθέσεις «ελπιδοφόρας αλλαγής». Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι ο Του...

