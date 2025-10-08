Πρ. Χριστοδουλίδης: Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας

Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με την Προεδρία, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα εγκαίνια του νέου Κέντρου Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας, στην Κοκκινοτριμιθιά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι τελεί σήμερα τα εγκαίνια του Κέντρου διότι «ο τομέας της ασφάλειας σε όλους τους τομείς είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας».

Λαμβάνοντας υπόψη, πρόσθεσε, «ότι στη χώρα μας έχουν εμπιστευτεί ένα τεράστιο FIR, αποδεικνύουμε, όπως προκύπτει και από την κρίση στην περιοχή μας, τις δυνατότητες, τις προοπτικές, αλλά και την ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση».

Πηγή: ΚΥΠΕ