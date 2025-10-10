Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ξανά στο στόχαστρο του ΔΗΣΥ ο Οδυσσέας: «Υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών»

«Ξενίζει που δεν απαντά αν έχει μυστική συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου», σημειώνει η Πινδάρου.

Για υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών από τον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ κάνει λόγο ο ΔΗΣΥ σε νέα ανακοίνωση, αναφέροντας ότι «δεν ζητά πλήρη διερεύνηση των αποκαλύψεων του κ. Χασαπόπουλου, του πλέον έμπιστου συνεργάτη του, αλλά δίνει ο ίδιος πιστοποιητικό αθωότητας».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Ξενίζει που ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν ζητά πλήρη διερεύνηση των αποκαλύψεων του κ. Χασαπόπουλου, του πλέον έμπιστου συνεργάτη του, αλλά δίνει ο ίδιος πιστοποιητικό αθωότητας. Στο παρελθόν θα το ζητούσε πρώτος και με βαρύγδουπες δηλώσεις.

Ξενίζει που ζητά στοιχεία και αποδείξεις εκ των προτέρων, όταν ο ίδιος διαπόμπευε συμπολίτες μας που τελικά ήταν αθώοι. 

Ξενίζει που υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών πως δεν έχει σχέση με μια ιστοσελίδα που τον υποστήριζε. Πότε διαχώρισε τη θέση του στο παρελθόν όταν γίνονταν αήθεις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους; 

Ξενίζει που δεν απαντά κατά πόσο εισήγαγε κριτήρια αποκλεισμού για υποψήφιους του κινήματός του, για να ευνοήσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι αντιλαμβάνεται τη Δημοκρατία; Να είναι ο εις και μόνος και να αποφασίζει;

Ξενίζει που δεν απαντά αν έχει μυστική συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Γιατί το αποκρύβει από τους πολίτες; Έτσι υπηρετεί τη διαφάνεια και την αλήθεια;

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι εκτεθειμένος απέναντι στην κοινωνία, τουλάχιστον ας μην την επικαλείται για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

