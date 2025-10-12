«Δεξιός δεν γίνεσαι άμα φορέσεις μια μαύρη φανέλα»: Η Ξένια Κωνσταντίνου στον «Π» για βουλευτικές, ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ

«Οι ερχόμενες εκλογές είναι κρίσιμες και διακυβεύεται η εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου αλλά και της χώρας», δηλώνει στον «Π» η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ξένια Κωνσταντίνου, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο να εισέλθουν στη Βουλή κόμματα και πρόσωπα που θα λειτουργούν ανεύθυνα και λαϊκίστικα. Εξηγεί ποια είναι η βασική διαφορά του ΔΗΣΥ με το ΕΛΑΜ, υποστηρίζοντας ότι «Δεξιός δεν γίνεσαι άμα φορέσεις μια μαύρη φανέλα και σηκώσεις λάβαρο την ελληνική σημαία».

Εκφράζει δε την άποψη ότι ο ΔΗΣΥ «οφείλει να προχωρήσει με το κεφάλι ψηλά, να επανασυστηθεί στην κοινωνία ως το μεταρρυθμιστικό κεντροδεξιό κόμμα της Κύπρου, με προτάσεις γενναίες και ρηξικέλευθες για όλους τους τομείς». Αναφέρεται επίσης στην Καίτη Κληρίδου, λέγοντας ότι «συμβόλιζε το πάθος για την ειρήνη, την αταλάντευτη πίστη στην επίλυση του Κυπριακού». Η κ. Κωνσταντίνου αναλύει και την έννοια «κληριδισμός», σημειώνοντας ότι ο συγκεκριμένος όρος «πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε με επιπολαιότητα και με διάθεση αυτοπροβολής από αρκετούς». Ενώ για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σημειώνει ότι «είναι καλός στην παρουσία, το ζήτημα, είναι στην ουσία».

Πολλοί θεωρούν τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ως τις πιο κρίσιμες για το μέλλον των παραδοσιακών κομμάτων. Έχουν όντως υπαρξιακό χαρακτήρα οι επόμενες εκλογές για τα ιστορικά κόμματα;

Στις βουλευτικές εκλογές του 2026 αναμετράται η προοπτική της σταθερότητας με το ενδεχόμενο του χάους. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Η πολιτική πρέπει να ασκείται υπεύθυνα. Με έγνοια πρώτα το συμφέρον του τόπου και μετά το οτιδήποτε άλλο. Αν η Βουλή γεμίσει με κόμματα και βουλευτές που θα λειτουργούν ανεύθυνα και λαϊκίστικα μπορεί να δούμε τη χώρα δίχως προϋπολογισμό, νομοσχέδια που να μην συγκεντρώνουν ποτέ πλειοψηφία για έγκριση, να δούμε να χάνονται κονδύλια και τη χώρα να διολισθαίνει. Μαζί της και όλοι εμείς. Οπότε για να επανέλθω στην ερώτησή σας. Οι ερχόμενες εκλογές είναι κρίσιμες και διακυβεύεται η εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου αλλά και της χώρας.

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν η σειρά της δική σας γενιάς να διεκδικήσει έδρα στη Βουλή. Εσείς γιατί δεν το πράξατε;

Αύριο Δευτέρα ο Δημοκρατικός Συναγερμός επικυρώνει τα ψηφοδέλτιά του σε όλες τις πόλεις. Έχουμε, θεωρώ, τις πιο αξιόλογες επιλογές από κάθε άποψη. Είναι αντιπροσωπευτικά της κάθε γενιάς αλλά και ευρύτερα. Όπως είχα δηλώσει και την προηγούμενη της υποβολής υποψηφιοτήτων, για μία σειρά από λόγους αυτή τη φορά απέχω από το ψηφοδέλτιο, αλλά όχι από τη μάχη της προεκλογικής. Καμία φορά επιλέγεις να κάνεις συνειδητά ένα βήμα πίσω για να επανασχεδιάσεις το μπροστά.

Για έναν ισχυρό ΔΗΣΥ

Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τη σημερινή πορεία του ΔΗΣΥ;

Ο τόπος χρειάζεται έναν δυνατό και ισχυρό Δημοκρατικό Συναγερμό που να λειτουργεί σοβαρά και υπεύθυνα. Κάποιες φορές με λύπη διαπιστώνω μια παραφιλολογία εντός και εκτός που αφορά στενές ατομικές ατζέντες. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχει άλλο χρόνο να χάσει για να συζητά τα εσωκομματικά του. Οφείλει να προχωρήσει με το κεφάλι ψηλά, να επανασυστηθεί στην κοινωνία ως το μεταρρυθμιστικό κεντροδεξιό κόμμα της Κύπρου, με προτάσεις γενναίες και ρηξικέλευθες σε όλους τους τομείς. Μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, στη δημόσια εκπαίδευση και στη δημόσια υγεία είναι απαραίτητες. Ο τόπος χρειάζεται τομές για να κερδίσει τη μάχη της επιβίωσης και της προόδου. Του χρόνου δεν έχουμε προεδρικές εκλογές. Του χρόνου ψηφίζουμε για το επίπεδο του Κοινοβουλίου της χώρας μας. Για όσους δεν έχουν νωπή μνήμη, για όσους συντάσσονται με την ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς, του εκσυγχρονισμού του κράτους, της προσέλκυσης επενδύσεων και της στοχευμένης στήριξης όσων έχουν ανάγκη, θυμούνται καλά πόσες φορές ο Δημοκρατικός Συναγερμός έσωσε την παρτίδα της οικονομίας και τη σταθερότητα της χώρας.

Δεξιά και ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ επιχειρεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι είναι ένα κόμμα της Δεξιάς, το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τον χώρο του ΔΗΣΥ. Υπάρχουν ιδεολογικές και άλλες πολιτικές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων;

Η βασική διαφορά του ΔΗΣΥ με το ΕΛΑΜ είναι ότι εμείς θέλουμε να πάρουμε τον τόπο μπροστά, ενώ το ΕΛΑΜ θέλει να μας πάρει πίσω. Το ΕΛΑΜ είναι εναντίον της Ευρώπης, εναντίον της λύσης του Κυπριακού και στην οικονομία ταυτίζεται με τις θέσεις του ΑΚΕΛ. Δεξιός δεν γίνεσαι άμα φορέσεις μια μαύρη φανέλα και σηκώσεις λάβαρο την ελληνική σημαία. Δεξιός είσαι όταν αγαπάς την Ελλάδα και την Κύπρο, όταν ξέρεις ιστορία και λογοτεχνία. Όταν είσαι περήφανος για την εθνική σου ταυτότητα και γλώσσα δίχως ανασφάλειες και σύνδρομα καταδίωξης. Δεξιό κόμμα είσαι όταν πιστεύεις, υπερασπίζεσαι και ψηφίζεις πολιτικές που βοηθούν στην ανάπτυξη, στην ευημερία και στον εκσυγχρονισμό του κράτους από αληθινό αίσθημα ευθύνης και φιλοπατρίας.

Νίκος Χριστοδουλίδης και ουσία

Πώς ερμηνεύετε την προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη να παρουσιάζεται ως εκφραστής των πολιτικών του ΔΗΣΥ;

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι καλός στην παρουσία, το ζήτημα, είναι στην ουσία. Έχουν περάσει δυόμισι χρόνια που βρίσκεται στο πηδάλιο και δεν έχουμε δει καμία μεταρρύθμιση ή νέο μεγάλο έργο να ολοκληρώνεται. Οπότε ας παρουσιάζεται όπως ο ίδιος επιθυμεί, εμείς δεν είμαστε μικρόψυχοι. Χαιρετίσαμε κάθε προσπάθειά του που κατ’ εμάς ήταν προς την ορθή κατεύθυνση και επικρίναμε άλλες που τις κρίναμε ως λανθασμένες. Όμως, επαναλαμβάνω ότι, η κάθε κυβέρνηση κρίνεται από το ουσιαστικό έργο που αφήνει πίσω της.

Καίτη Κληρίδου: Μια γενναία ψυχή

Έφυγε από τη ζωή η Καίτη Κληρίδη και την αποχαιρέτησαν αρκετοί άνθρωποι και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ποιος είναι ο πολιτικός συμβολισμός της ζωής της Καίτης Κληρίδου;

Η Καίτη Κληρίδου συμβόλιζε το πάθος για την ειρήνη, την αταλάντευτη πίστη στην επίλυση του Κυπριακού και τον ακτιβισμό για τις ιδέες της. Με τη μακρά και συνεπή της πορεία, συμβολίζει επίσης την αντοχή και την ανθεκτικότητα σε έναν αγώνα για τον οποίο πιθανόν και η ίδια να γνώριζε ότι δύσκολα θα κερδιζόταν, εν τούτοις, ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Ένας κοινός μας φίλος πριν από χρόνια μου είπε ότι τη γενναιότητα της ψυχής του ανθρώπου τη μετράς όχι όταν πηγαίνει με το ρεύμα, αλλά κόντρα στο ρεύμα γι' αυτά που πιστεύει. Και η Καίτη θα έλεγα ότι διέθετε μεγάλη γενναιότητα ψυχής αλλά και καλοσύνη. Αγάπησε πολύ τον άνθρωπο, τα ζώα, τα βιβλία, τις τέχνες και την Κύπρο ολόκληρη. Επιπλέον η Καίτη ήταν η κόρη του Κληρίδη και της Λίλας. Η μονάκριβή τους. Κουβάλησε με αξιοπρέπεια την πολιτική κληρονομιά του ονόματός της. Μπορεί η Καίτη να μην έγινε ποτέ πρώτο πολιτικό όνομα, όμως, όπως ο πατέρας και η μητέρα της κέρδισαν την εκτίμηση και την αγάπη του κόσμου ανεξαρτήτως τάξης, κομματικής ή άλλης προέλευσης με την εντιμότητα και την ανθρωπιά τους, το ίδιο έντιμα και ανθρώπινα πέρασε και η κόρη τους από τη ζωή και κέρδισε την αγάπη ανθρώπων από κάθε γωνιά της Κύπρου.

Ο «κληριδισμός» έχει ελαττωθεί, αλλά δεν χάθηκε

Ο όρος «κληριδισμός» είναι μία ταλαιπωρημένη έννοια. Πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε με επιπολαιότητα και με διάθεση αυτοπροβολής από αρκετούς. Τον Γλαύκο Κληρίδη, την πορεία και την ιστορία του, την πολιτική δράση του μισού αιώνα μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές της Κύπρου δεν την αποτυπώνεις έτσι απλά με μια ταμπέλα. Επειδή αυτός ο μεγάλος ηγέτης τόλμησε να μιλήσει πρώτος για την ομοσπονδία ως τη μόνη εφικτή λύση για να διασφαλιστεί το μέλλον του ελληνισμού στην Κύπρο, αλλά και να φέρει την Κύπρο και την Ελλάδα πιο κοντά από ποτέ. Να δημιουργήσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα, αλλά και να διαπραγματευτεί με σθένος και τόλμη τη λύση του Κυπριακού. Κυρίως όμως πέτυχε με αριστοτεχνικούς χειρισμούς να πείσει εντός και εκτός πως η μικρή Κύπρος μπορεί να πετύχει το -τότε για πολλούς ακατόρθωτο- και να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αν «κληριδισμός» είναι η φιλοπατρία, η στρατηγική στόχευση, η πολυδιάστατη πολιτική και εντιμότητα, μαζί με τον σεβασμό για τους αντιπάλους σου, η ανάληψη πολιτικής ευθύνης και η αδιάκοπη και συστηματική προσπάθεια στον σκοπό της επίτευξης λύσης του Κυπριακού, θα έλεγα, ότι δυστυχώς έχει ελαττωθεί αλλά δεν χάθηκε.