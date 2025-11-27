Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βουλή: Απαλλάσσονται από ετήσιο τέλος και σεμινάρια οι λογοπαθολόγοι του δημοσίου

Η Ολομέλεια υπερψήφισε πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο, ώστε να εξαιρούνται οι λογοπαθολόγοι που υπηρετούν στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία από την υποχρέωση και τις προϋποθέσεις εξασφάλισης ετήσιας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η πρόταση κατατέθηκε από τους Ευθύμιο Δίπλαρο, Σάβια Ορφανίδου και Χαράλαμπο Πάζαρο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκο Κέττηρο, Μαρίνα Νικολάου και Χρίστο Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Χρίστο Χρίστου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους της ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα και Μιχάλη Γιακουμή, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαίρεση προϋπήρχε στον νόμο και καταργήθηκε με τον περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021.  

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η κατάργηση είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση προβλημάτων στον κλάδο των λογοπαθολόγων, καθώς συνεπαγόταν αφενός την υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους και συνδρομής στον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων από λογοπαθολόγους υπηρετούντες στη δημόσια υπηρεσία και αφετέρου την υποχρέωση των εν λόγω δημόσιων υπαλλήλων να παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια επιπροσθέτως των σεμιναρίων και εκδηλώσεων που διοργανώνει το δημόσιο και στα οποία ήδη συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί λογοπαθολόγοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

