25χρονη καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση για εισαγωγή 24 κιλών κάνναβης

Σε ποινή φυλάκισης 11 ετών καταδίκασε σήμερα το Κακουργιοδικείο Πάφου, γυναίκα ηλικίας 25 ετών, αφού την βρήκε ένοχη στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών και παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Η 25χρονη είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο Πάφου στις 10 Αυγούστου, 2025 και συνελήφθη όταν μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές της, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 24 περίπου κιλών.

Η υπόθεση

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης εντόπισαν ΥΚΑΝ και Τμήμα Τελωνείων, στις αποσκευές 25χρονης, που αφίχθηκε το απόγευμα, στις 11.8.2025, στο αεροδρόμιο Πάφου. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ η 25χρονη συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η έρευνα στις αποσκευές της 25χρονης, πραγματοποιήθηκε από την Αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας και των συντονισμένων ενεργειών τους για τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στη Δημοκρατία. Κατά τη διάρκειά της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 24 κιλών.

Η 25χρονη συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση.