Η θερμή χειραψία Τραμπ με Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Οι δύο ηγέτες μετά τη χειραψία, είχαν μια σύντομη συνομιλία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου νωρίτερα είχε θερμή χειραψία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της διεθνούς Συνόδου για τη συμφωνία ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ενόψει της έναρξης της Συνόδου όπου θα διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες για την επισφράγιση της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Χαμάς – Ισραήλ, υποδέχτηκε τους ηγέτες που θα λάβουν μέρος, μεταξύ των οποίων και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οι δύο ηγέτες μετά τη χειραψία, είχαν μια σύντομη συνομιλία.

