Ερχιουρμάν: «Αυτή η δουλειά έχει τελειώσει»

Ένα πενθήμερο πριν από την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, είναι πολλοί που θεωρούν ότι η εκλογική αντιπαλότητα θα δώσει τελεσιδίκως τη νίκη στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Τουφάν Ερχιουρμάν. Αν όλο το προηγούμενο διάστημα οι διάφοροι ερευνητές της συμπεριφοράς της κοινής γνώμης έδιναν ένα μικρό προβάδισμα στον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, μετά την προεκλογική συγκέντρωση Ερχιουρμάν στο κατεχόμενο Τρίκωμο φαίνεται ότι η όποια εντύπωση μετατρέπεται σε βεβαιότητα. Είναι χαρακτηριστική, όπως σημειώνουν τα Τουρκοκυπριακά Μέσα Ενημέρωσης, η βεβαιότητα με την οποία παρουσιάστηκε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. «Αυτό το ζήτημα τελείωσε, η απόφαση του λαού είναι η αλλαγή». Μια δήλωση η οποία εκφράζει την ικανοποίηση της αντιπολίτευσης από την προεκλογική συγκέντρωση στην περιοχή η οποία παραδοσιακά είναι η περιφέρεια που καθορίζει το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση.

«Η προσοχή εδώ»

Στην ομιλία του ο υποψήφιος της τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι όλες οι άλλες περιφέρειες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο Τρίκωμο, γιατί ξέρουν πως αν ο λαός αποφασίσει εδώ, τότε, έχει αποφασίσει και ολόκληρη η "χώρα"». Ο Ερχιουρμάν, στην πιο καθοριστική ίσως ομιλία του στην προεκλογική περίοδο, υποστήριξε ότι ο Τατάρ και ο περίγυρός του έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να διχάσουν την κοινωνία.«Νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να μας διχάσουν. Από την πρώτη μέρα ακολουθούμε μια σταθερή πορεία. Ξέραμε ότι δεν έχουν τίποτα να δείξουν από την τελευταία πενταετία. Όσοι κάθισαν σε ένα αξίωμα για πέντε χρόνια και δεν έχουν τίποτα να πουν, αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ψέματα και παραπλάνηση». Κατηγόρησε τον Ερσίν Τατάρ ότι έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια υπεράσπισης των δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων στη διεθνή σκηνή. Αναγνώρισε ότι ο "λαός" είναι δυσαρεστημένος αλλά παραμένει αισιόδοξος για την αλλαγή: «Η φωνή αυτού του "λαού" δεν ακούγεται, αυτοί που μιλούν στο όνομά του δεν γίνονται κατανοητοί και η ύπαρξή του σχεδόν έχει ξεχαστεί. Κανείς δεν μπορεί να φέρεται σαν να μην υπάρχει ο τουρκοκυπριακός "λαός"σε αυτό το νησί. Αυτός ο "λαός" είναι ένας από τους δύο ισότιμους συνιδρυτές και θα συνεχίσει να υπάρχει».

Ο Ερχιουρμάν αναφέρθηκε επίσης στις αδικίες που βιώνουν τα παιδιά από μικτούς γάμους, επισημαίνοντας ότι πολλοί νέοι δεν μπορούν να ονειρευτούν σπουδές στην Ευρώπη. «Όπου κι αν γεννήθηκαν οι γονείς τους, εμείς θα φέρουμε τα παιδιά μας σε επαφή με τον κόσμο», είπε, ενώ επέκρινε τον Τατάρ πως με τις δηλώσεις του θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα όσων φέρουν την ευρωπαϊκή υπηκοότητα. Αναφερόμενος στην προεκλογική περίοδο, είπε ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να κερδίζει τη μάχη, με αποτέλεσμα ο αντίπαλός του να «βρίσκεται σε πανικό» από την επερχόμενη ήττα του.

Τις λεγόμενες προεδρικές εκλογές διεκδικούν οκτώ υποψήφιοι, εκ των οποίων οι έξι κατέρχονται ως ανεξάρτητοι, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά πάνω από 218 χιλιάδες. Σύμφωνα με τη διαδικτυακή «Kıbrıs Postası», η «προεκλογική» περίοδος, με βάση το χρονοδιάγραμμα, θα ολοκληρωθεί το Σάββατο στις έξι το απόγευμα. Για την «εκλογή» από τον πρώτο γύρο απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος στις 26 Οκτωβρίου, μεταξύ των δύο που θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους.